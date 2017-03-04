Статуи динозавров обнаружены. Что показала экспертиза скептиков?

Результаты экспертиз поразительных находок заставляют пересмотреть историю цивилизации

Кандидат исторических наук, известный археолог Андрей Жуков продолжает тему аномальных артефактов.

- Эта история началась летом 1943 года. Однажды ранним утром, совершая конную прогулку по склонам холма Эль Торо, Вольдемар Джульсруд увидел несколько обтёсанных камней и фрагментов керамики, выступающих из почвы. Вольдемар Джульсруд был выходцем из Германии, перебравшимся в Мексику в конце XIX века. Он серьёзно увлекался мексиканской археологией и, начиная с 1923 года, работал в этой местности.

Вместе с падре Мартинесом, который также увлекался археологией, Джульсруд копал памятник культуры чупикуаро в восьми милях от холма Эль Торо. Позже культуру чупикуаро отнесли к так называемому формативному периоду и датировали временем примерно от 800/600 гг. до н.э. по 200 г. н.э.

Вольдемар Джульсруд прекрасно разбирался в мексиканских древностях и поэтому сразу понял, что находки на холме Эль Торо не могут быть отнесены ни к одной известной к тому времени культуре. Джульсруд начал собственные изыскания. В конце концов, коллекция Джульсруда составила несколько десятков тысяч артефактов. Большую часть собрания составляют многочисленные антропоморфные статуэтки.

Причём в первую очередь бросается в глаза разнообразие антропологических типов, представленных в скульптурах коллекции Джульсруда. Большинство из них изображают американоидов. Но есть статуэтки, в чьих чертах угадываются кавказоидные или негроидные черты. Что это? Свидетельство того, что древние индейские скульпторы были знакомы с представителями других человеческих рас?

В собрании Вольдемара Джульсруда находятся предметы гораздо более удивительные, что и стало «камнем преткновения» в деле признания его коллекции подлинной. Дело в том, что примерно 3000–3500 статуэток представляют собой изображения динозавров. Причём, разнообразие типов древних пресмыкающихся вызывает истинное изумление.

Среди них есть легко узнаваемые и хорошо известные палеонтологической науке виды: брахиозавр, игуанодон, тиранозавр рекс, птеранодон, анкилозавр, плезиозавр и некоторые другие. Наиболее многочисленны изображения зауроподовых динозавров .

Ещё одна очень характерная черта – скульптуры зауроподовых ящеров со спинными треугольными пластинами или шипами. Они хорошо известны палеонтологам как неотъемлемая часть строения стегозавров, выделенных в отдельное семейство. Мы привыкли, что зауроподовые ящеры изображаются во всех книгах с гладкой спиной. Этот факт в своё время был использован скептиками как один из аргументов в пользу современного происхождения коллекции Джульсруда.

Но в начале 90-х годов прошлого века швейцарская палеонтологическая экспедиция обнаружила в штате Вайоминг (США) остатки взрослого детёныша диплодока вместе с окаменевшими и хорошо сохранившимися остатками шкуры.

Специально приглашённый из Юты специалист по шкурам динозавров С. Черкас изучил остатки и пришёл к однозначным и сенсационным выводам. В скальной породе отпечатались следы острых конической формы шипов, идущих от конца хвоста вверх по спине. Эти шипы увеличивались в размере по мере поднятия к спине. Самые крупные достигали высоты 20 см и по форме напоминали спинной плавник акулы.

Что самое существенное, эти спинные шипы были бескостными, т.е. это были мягкие кожистые образования. Вероятно, поэтому палеонтологи и не фиксировали их ранее в составе остатков скелетов этих видов динозавров. Черкас уверен, что такие шипы и пластины должны были идти вдоль всей спины диплодоков и родственных им видов. А коллекция Вольдемара Джульсруда была сформирована почти за полвека до этого открытия. Что это: неуёмная фантазия местных «фальсификаторов» или их гениальная прозорливость? Или всё-таки веское свидетельство в пользу подлинности коллекции.

В собрании имеется целый ряд скульптур зауроподовых динозавров, стоящих на задних ногах. Опять-таки только в конце ХХ века палеонтологи пришли к выводу, что эти древние гиганты без труда вставали на задние, более мощные ноги, и питались таким образом молодыми побегами на верхушках деревьев. Что, неужели и такую возможность предвидели мексиканские «фальсификаторы», якобы фабриковавшие эти вещи в середине прошлого века?

Но самое важное то, что собрание Джульсруда содержит значительное число изображений человека вместе с динозаврами разных видов. Иконография изображений наводит на единственную мысль, что люди и динозавры сосуществовали в теснейшем контакте.

С самого начала своих исследований Вольдемар Джульсруд пытался привлечь внимание научной общественности к своим находкам, но уже в первые годы он столкнулся с тем, что его попытки начисто игнорировались. И только в 1952 году коллекцией заинтересовался американский археолог Чарльз Дипесо.

Предварительно ему были высланы образцы статуэток, и хотя лабораторные анализы не дали какой-либо вразумительной картины, Дипесо был изначально уверен в том, что это фальсификация. В июне 1952 года он лично приехал в Акамбаро, чтобы ознакомиться с коллекцией. Характер его действий по изучению данной проблемы позже был неоднократно повторён другими исследователями.

Дипесо опубликовал в 1953 году в ведущих антропологических изданиях – журналах «Американ Антиквити» и «Археолоджи» – несколько статей, в которых однозначно заявлял, что коллекция Джульсруда является фальсификацией.

Дипесо констатировал, что ознакомившись с 32 тысячами предметов коллекции, он пришел к выводу, что иконография артефактов, в особенности, изображения глаз и губ у статуэток, имеет современный характер. Заявление это было совершенно безосновательным. У многих антропоморфных скульптур в собрании Джульсруда глаза имеют вид так называемого «кофейного зерна». Так в американской антропологии называют технику изображения человеческого глаза во многих мексиканских культурах архаического и раннего классического периодов.

Как один из главных аргументов современного происхождения коллекции, Дипесо привёл тот факт, что на артефактах отсутствует меловая патинизация, которая образуется в результате воздействия грунтовых вод на поверхность предметов, находившихся определённое время в земле. Но это откровенная ложь, либо свидетельство того, что знакомство Дипесо с собранием было мимолётным. В коллекции Джульсруда десятки, если не сотни артефактов, имеющих такую патинизацию. Она покрывает как отдельные части статуэток, так и иногда почти всю их поверхность. Она же фиксируется и на многих фигурках динозавров.

Несколько статуэток из коллекции, привезённые в Москву, в 2009 году были отправлены на экспертизу в Минералогический музей им. А.Е. Ферсмана РАН. Их анализ показал, что белые выцветы на поверхности керамических изделий представлены гипсом CaSO4*2H2O.

В качестве свидетельств современного производства статуэток Дипесо привёл в своих комментариях и другие аргументы. Он писал, что осмотренные им фигурки не имеют следов повреждений от лопаты или мотыги, что мелкие детали изображений (глаза, рты, уши) имеют тщательно выполненные грани, т.е. отсутствуют признаки естественного разрушения керамических изделий, долго пролежавших в земле.

Но это откровенная ложь. Огромное количество фигурок имеют многочисленные следы от неосторожных ударов местных копателей – сколы различного характера, царапины и т.п. Равно как и другие заявления Дипесо – отсутствие частиц земли в складках скульптур или отсутствие отдельных фрагментов статуэток.

По его утверждению, местные крестьяне после изготовления этих предметов ломали их, а потом склеивали, чтобы создать иллюзию древности. Да, многие фигурки, особенно крупного размера, являются склеенными. Но дело в том, что Вольдемар Джульсруд за целую статуэтку платил в 2 раза больше (т.е. не 1, а 2 песо), чем за разбитую. Более того, сегодня в музее хранится около 80 ящиков с битыми скульптурами и их фрагментами. Т.е. это порядка 5–6 тысяч артефактов. Все эти фрагменты представляют остатки иногда очень крупных скульптур как людей, так и динозавров и других вымерших животных.

В отличие от артефактов, выставленных в витринах музея, эти не подвергались чистке. С них сыпется земля, в трещинах и кавернах можно обнаружить остатки засохших травинок или корешков растений. Так что и здесь Дипесо привёл ложную информацию.

Здесь необходимо подчеркнуть ещё один принципиальный момент. Ч. Дипесо (1920–1982) считается значительной фигурой в североамериканской археологии. С 1954 года и до своей смерти он являлся директором Фонда Америндов (термин «америнды» является малоупотребительным, это сокращение от «американские индейцы»). Но всю свою жизнь он специализировался на изучении древних культур Юго-Запада США и их связей с населением Северной Мексики. Т.е. он не являлся специалистом по археологии Центральной Мексики. Поэтому остаётся непонятным, почему выбор пал именно на него, а не на другого археолога, который бы специализировался по данному региону.

Кроме того, Дипесо, сославшись на информацию от некоего нелегального торговца мексиканскими древностями, утверждал, что вся коллекция была выполнена одной мексиканской семьей, жившей в Акамбаро, которая занималась производством этих поделок в зимние месяцы, когда не была вовлечена в сельскохозяйственные работы. А информацию о динозаврах фальсификаторы якобы почерпнули из фильмов, комиксов и книг из местной библиотеки.

Всё это просто противоречит здравому смыслу. Получается, что заезжему «гринго» местный нелегальный торговец древностями легко выдал подобные сведения. А Вольдемар Джульсруд, который был уважаемым членом городской общины Акамбаро, ничего подобного за десять лет не слышал. Никто не озаботился уведомить, что его годами «водят за нос» местные хитрецы.

Кстати, главный тезис Дипесо о том, что подделки изготавливались местными крестьянами, был официально опровергнут мексиканскими властями ещё в том же 1952 году. Франсиско Санчас, суперинтендант Национального Департамента ирригации и почв, заявил, что после четырёх лет изучения вопросов археологической активности в районе Акамбаро и характера занятий местного населения он может однозначно констатировать отсутствие подобного керамического производства на этой территории. 23 июля 1952 года мэр города Акамбаро Хуан Карранса опубликовал официальное заявление, в котором говорилось, что по результатам специального исследования (!), проведённого в районе, выяснилось, что в Акамбаро нет ни одного человека, который бы занимался производством такого рода керамических изделий.

Все доводы Дипесо в пользу того, что коллекция Джульсруда является изощрённой фальсификацией, легко опровергаются с точки зрения обычного здравого смысла.

Во-первых, ни один скульптор не в состоянии за обозримый период времени выполнить работу по изготовлению более чем тридцати тысяч скульптур (отнюдь не мелких). Простой арифметический подсчёт показывает, что за тридцать месяцев (зимний сезон здесь длится не более трёх месяцев в году) данная семья должна была изготавливать минимум по 1000 оригинальных скульптур ежемесячно! Не говоря уже о том, что эти скульптуры ещё надо было закопать на приличную глубину.

Во-вторых, даже если коллекция выполнена силами не одного человека, а некой мастерской, то в таком случае должны будут чётко прослеживаться черты единого стиля в исполнении артефактов.

Но вся коллекция не только практически не содержит ни единого дубликата, но керамические скульптуры выполнены из разных пород глины, в различных стилях и с различной степенью мастерства. В-третьих, было однозначно установлено, что керамика в коллекции Джульсруда обработана методом открытого обжига. Для её производства потребовалось бы огромное количество древесины, которая в засушливом и отнюдь не лесистом районе Акамбаро всегда была дорогой. По официальной статистике, лесопосадки во всём штате Гуанахуато занимают всего 150000 га. Это 1500 км², при общей площади территории штата в 30589 км².

Т.е. это лишь 5% территории, и древесина в Гуанахуато всегда стоило дорого. Обжечь скульптуру высотой, к примеру, в 50 см и получить за это один песо… на дерево для обжига надо выложить гораздо более крупную сумму. Кроме того, подобное масштабное производство с открытым обжигом керамики просто не могло бы остаться незамеченным.

Профессор факультета истории Высшей Школы в Акамбаро Рамон Ривера потратил месяц на полевые исследования в данном районе для выяснения вопроса о возможности местного производства коллекции Джульсруда. После многочисленных опросов населения Акамбаро и прилегающих к нему районов (Ривера особенно тщательно опрашивал стариков) профессор констатировал, что на протяжении последних ста лет в этой местности не было ничего похожего на масштабное керамическое производство в технике открытого обжига.

И, наконец, следует помнить, что Одилон Тинахеро, на протяжении нескольких лет пополнявший коллекцию Джульсруда, имел неполные четыре класса образования и с трудом мог читать и писать. Поэтому нет смысла говорить о возможности его глубоких познаний в области палеозоологии, равно как и бессмысленно говорить о том, что в 40-е годы прошлого века в небольшой мексиканской библиотеке можно было бы найти достаточно книг по данной тематике, да ещё и на испанском языке.

К 1954 году критика коллекции Джульсруда, с подачи Дипесо, достигла максимума, и это привело к тому, что к коллекции были вынуждены проявить интерес официальные научные круги Мексики. В Акамбаро отправилась делегация учёных во главе с директором Департамента доиспанских памятников Национального Института Антропологии и Истории доктором Эдуардо Норкверой. Помимо него в состав группы входили ещё три антрополога и историка.

Эта официальная делегация сама выбрала конкретное место на склонах холма Эль Торо для проведения контрольных раскопок. Они состоялись в присутствии множества свидетелей из местных авторитетных граждан. После нескольких часов раскопок было найдено большое количество статуэток, аналогичных образцам из коллекции Джульсруда.

По заявлению столичных археологов, осмотр найденных артефактов однозначно продемонстрировал их древность. Все члены группы поздравили Джульсруда с выдающимся открытием и двое из них пообещали опубликовать результаты своей поездки в научных журналах.

Однако, через три недели после возвращения в Мехико доктор Норквера представил отчёт о поездке, в котором утверждалось, что коллекция Джульсруда является фальсификацией, поскольку содержит статуэтки, изображающие динозавров. Т.е. был использован всё тот же универсальный довод: «Этого не может быть, потому что не может быть никогда».

В 1955 году коллекцией заинтересовался тогда ещё молодой американский учёный Чарльз Хэпгуд, бывший в то время профессором истории и антропологии Нью-Хэмпширского университета. Он приехал в Акамбаро и провёл там несколько месяцев, занимаясь самостоятельными раскопками на памятнике. Хэпгуд договорился с местным шефом полиции майором Альтимарино, чей дом стоял на территории памятника. Было известно, что дом построили в 1930 году.

Получив разрешение хозяина, Хэпгуд вскрыл пол в одной из жилых комнат дома и на глубине около 2 м обнаружил 43 статуэтки (правда, во фрагментах), аналогичных по стилистике коллекции Джульсруда. Сам майор Алтимарино предпринял трёхмесячное исследование в окрестностях Акамбаро и опросил множество местных жителей на предмет возможности современного изготовления таких же изделий, как находившихся в коллекции Джульсруда. В результате он убедился, что никто в окрестностях понятия не имеет ни о чём подобном.

В 1968 году Хэпгуд вернулся к проблеме Акамбаро. Он приехал туда в компании с известным писателем Эрлом Стенли Гарднером, который обладал не только глубокими познаниями в криминалистике, но также серьёзно занимался и археологическими проблемами. Гарднер констатировал, что, с точки зрения криминалистики, коллекция Джульсруда не может являться ни результатом деятельности одного лица, ни даже результатом фальсификации, выполненной группой лиц.

Основная причина – полное отсутствие черт сходства, характерных для массового изготовления однотипных керамических изделий. В 2009 году мы отправили на лабораторную экспертизу четыре статуэтки из музея Вольдемара Джульсруда, привезённые из Акамбаро. Образцы были отправлены в Санкт-Петербург в изотопный центр при кафедре геологии и геоэкологии Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена. В первую очередь, были проведены микроморфологические исследования четырёх скульптур.

Анализ этих образцов позволил сделать следующие выводы:

1. Керамические статуэтки были выполнены методом открытого обжига, т.е. обжигались на костре, а не в печи.

2. Каолинитовые глины, из которых были выполнены представленные образцы, имеют схожий состав, но, вероятнее всего, происходят из разных мест. Для окончательного вывода требуется спектральный анализ глин, взятых в различных местах Мексики. На текущий момент это для нас представляется несколько затруднительным.

3. Технология изготовления статуэток отличается в деталях (состав теста, применение отощителя, покрытие некоторых статуэток специальным составом для придания им чёрного цвета).

Т.е. главный вывод: изученные статуэтки изготавливались разными мастерами из разных мест. Таким образом, опровергается довод скептиков, предполагающих, что это современные поделки местных мистификаторов. В принципе это было и так известно. Но одно дело, когда подобные выводы делают энтузиасты или даже специалисты после визуального осмотра, и совсем другое дело, когда мы получаем официальное экспертное заключение на основе результатов лабораторных исследований в академическом научном учреждении.

Естественно и то, что неоднократно предпринимались попытки датировать артефакты этой коллекции точными методами исследования. В 1968 году метод радиоуглеродного датирования (по изотопам С14) был уже широко признан в мире, и Чарльз Хэпгуд послал несколько образцов на анализ в Нью-Джерси в лабораторию изотопных исследований.

Анализ образцов дал следующие результаты:

I–3842: 3590 +- 100 (1640 +- 100 г. до н.э.);

I–4015: 6480 +- 170 (4530 +- 170 г. до н.э.);

I–4031: 3060 +- 120 (1100 +- 120 г. до н.э.).

При такой небольшой серии образцов разброс дат неизбежен, однако, все они оказались в диапазоне от трёх до шести с половиной тысяч лет назад. В 1972 году другой американский исследователь, Артур Янг, передал две статуэтки в Музей Пенсильванского Университета на термолюминесцентный анализ. В результате статуэтки была отнесены примерно к 2700 г. до н.э. Доктор Рэйни, проводивший исследования, написал А. Янгу: «После нескольких лет исследований здесь и в лаборатории Оксфорда у нас нет сомнений в надёжности термолюминесцентного метода. Возможная погрешность составляет 5–10% относительно абсолютной датировки, но нам не стоит обращать внимание на подобные мелочи.

Я должен также подчеркнуть, что мы были столь озабочены неожиданной древностью объектов, что Марк Ганн из нашей лаборатории проделал по 18 проб с каждой из фигурок. Соответственно, полученный результат весьма надёжен. Как бы то ни было, наша лаборатория полагает, что именно указанная датировка наиболее соответствует материалу Джульсруда, даже если она и расходится с данными, полученными в Мехико».

Однако, когда через некоторое время доктор Рэйни узнал, что в состав коллекции входят статуэтки динозавров, он заявил, что полученные им результаты являются ошибочными вследствие искажения световых сигналов при анализе, и возраст образцов не превышает 30 лет. Как говорится, комментарии излишни.

Все иллюстрации - из книги Андрея Жукова «Загадки древней Америки»