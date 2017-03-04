]]> ]]>
Главная Музыка Новости

В Киеве отменили концерт Орбакайте из-за «общественного возмущения»

11:26 4.03.2017
Кристина Орбакайте © KM.RU
Кристина Орбакайте © KM.RU
Материалы по теме:

Концерт российской певицы Кристины Орбакайте, запланированный на 6 марта в Киеве, был отменен организаторами. 

«Находясь в условиях внешней военной агрессии и принимая во внимание общее возмущение общественности… администрация национального дворца искусств «Украина» сообщает, что организаторы запланированного на 6 марта 2017 года концерта Кристины Орбакайте пока переносят дату этого мероприятия на 26 сентября 2017 года», — цитирует "Газета.ру" сообщение, опубликованное на сайте национального дворца искусств «Украина».

Сообщается, что все купленные билеты на концерт Орбакайте будут действительны в сентябре 2017 года.

Кристина Орбакайте на своей странице в Instagram разместила заявление о переносе концерта. В нем, в частности, говорится: "Из-за невозможности обеспечения безопасности моего коллектива и зрителей на моих аншлаговых концертах в Украине, в преддверии проведения Евровидения, по настоянию организаторов концерты переносятся на осень. Все билеты действительны или вы можете вернуть их в точки приобретения".

В ноябре 2016 года украинские СМИ писали, что Кристине Орбакайте запретили въезд на Украину.

Темы: Украина, Звезды российского шоу-бизнеса, Музыка и шоу-бизнес, Отношения России и Украины
Сообщить об ошибке на info@post.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
04.03.2017, 20:45
Гость: цукер

Раздвоение сознания и шизофрения у российских олигархов или певцов? Или у всех сразу?
04.03.2017, 19:51
Гость: Кыивский майдан-академик культуры.

Таких страшилищ нам не надо, наши все красавицы на
Гэращинку смахивають...
04.03.2017, 19:36
Гость: грек

И правильно сделали, что Орбакайте запретили въезд на Украину, а заней, всю эту шайку возомнивший из себя-ПЕВЦАМИ......
Все комментарии (14)
]]>]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2017 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.