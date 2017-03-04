В Киеве отменили концерт Орбакайте из-за «общественного возмущения»

Концерт российской певицы Кристины Орбакайте, запланированный на 6 марта в Киеве, был отменен организаторами.

«Находясь в условиях внешней военной агрессии и принимая во внимание общее возмущение общественности… администрация национального дворца искусств «Украина» сообщает, что организаторы запланированного на 6 марта 2017 года концерта Кристины Орбакайте пока переносят дату этого мероприятия на 26 сентября 2017 года», — цитирует "Газета.ру" сообщение, опубликованное на сайте национального дворца искусств «Украина».

Сообщается, что все купленные билеты на концерт Орбакайте будут действительны в сентябре 2017 года.

Кристина Орбакайте на своей странице в Instagram разместила заявление о переносе концерта. В нем, в частности, говорится: "Из-за невозможности обеспечения безопасности моего коллектива и зрителей на моих аншлаговых концертах в Украине, в преддверии проведения Евровидения, по настоянию организаторов концерты переносятся на осень. Все билеты действительны или вы можете вернуть их в точки приобретения".

В ноябре 2016 года украинские СМИ писали, что Кристине Орбакайте запретили въезд на Украину.