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В ДНР объявили о введении режима прекращения огня

18:29 5.03.2017
Сюжет: Противостояние на Украине

По инициативе Донецкой и Луганской народных республик на линии соприкосновения на Донбассе установлен режим прекращения огня. Об этом сообщает ДАН со ссылкой на заместителя командующего оперативным командованием ДНР Эдуарда Басурина.

Он уточнил, что инициатива была выдвинута через Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). Режим тишины начал действовать с 11:00 5 марта.

По словам Басурина, пока режим прекращения огня соблюдается. Дальнейшее развитие событий будет зависеть от украинской стороны, ее способности контролировать как подразделения ВСУ, так и формирования националистов.

Ранее, в конце февраля, Украина отказалась от предложения республик по прекращению огня и отведению вооружений от линии соприкосновения.

За все время конфликта враждующие стороны неоднократно объявляли о достижении соглашения по соблюдению режима тишины. Однако вскоре договоренность нарушалась, а стороны обвиняли в этом друг друга.
 

Темы: Украина, Военные конфликты на территории бывшего СССР, Противостояние на Украине
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Комментарии читателей
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05.03.2017, 20:18
Ремарка

Почему-то кажется, что это - последнее прекращение огня перед большой дракой.
05.03.2017, 19:19
Сурков, кагбе Дудаев.

Оно то конечно ДНР, ЛНР, но пора все это кончать, вроде бы Украина отделилась уже НАВСЕГДА, пора бы с Белоруссией разобраться, да и РФ на очереди.
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