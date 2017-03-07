WSJ сообщила о планах Белого дома ужесточить политику в отношении России

Администрация президента США Дональда Трампа приняла решение ужесточить политику в отношении России – это мера, которую поддержали европейские союзники. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Как пишет издание, победа Трампа в президентской гонке 2016 года «вызвала радость в России и тревогу в Европе». Однако теперь положение дел стало меняться.

«Во время предвыборной кампании и в переходный период Трамп высказывался о России в примирительном тоне и выступал с критикой в адрес НАТО и других альянсов. Но после вступления в должность он назначил ряд помощников, которые являются сторонниками жесткой линии в отношении Кремля. Сначала казалось, что они придерживались иных, нежели президент, взглядов. Трамп и сам стал больше высказываться в поддержку НАТО, в частности во время обращения к конгрессу США на прошлой неделе», — пишет издание.

В Европе перемену американского курса в отношении Москвы приняли с воодушевлением — ее "встретили аплодисментами", утверждает WSJ.

"Мы серьезно продвинулись в выработке единой позиции. Никто уже не думает, что США намеревались заключить крупную сделку с Россией", — приводит издание слова неназванного европейского дипломата, участвовавшего в консультациях с американскими коллегами в Вашингтоне в начале марта.