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WSJ сообщила о планах Белого дома ужесточить политику в отношении России

12:43 7.03.2017
Дональд Трамп. Фото с сайта wikimedia.org
Дональд Трамп. Фото с сайта wikimedia.org
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Администрация президента США Дональда Трампа приняла решение ужесточить политику в отношении России – это мера, которую поддержали европейские союзники. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Как пишет издание, победа Трампа в президентской гонке 2016 года «вызвала радость в России и тревогу в Европе». Однако теперь положение дел стало меняться.

«Во время предвыборной кампании и в переходный период Трамп высказывался о России в примирительном тоне и выступал с критикой в адрес НАТО и других альянсов. Но после вступления в должность он назначил ряд помощников, которые являются сторонниками жесткой линии в отношении Кремля. Сначала казалось, что они придерживались иных, нежели президент, взглядов. Трамп и сам стал больше высказываться в поддержку НАТО, в частности во время обращения к конгрессу США на прошлой неделе», — пишет издание.

В Европе перемену американского курса в отношении Москвы приняли с воодушевлением — ее "встретили аплодисментами", утверждает WSJ.

"Мы серьезно продвинулись в выработке единой позиции. Никто уже не думает, что США намеревались заключить крупную сделку с Россией", — приводит издание слова неназванного европейского дипломата, участвовавшего в консультациях с американскими коллегами в Вашингтоне в начале марта.

Темы: Дональд Трамп, США, Международные отношения, Отношения России и США
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Комментарии читателей
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07.03.2017, 19:51
Гость: И.С.

И опять не пропустили!!!
Что не понравилось- та концовка, где я почти прямо сказал, что нынешние Юлиусы и Этели Розенберги, уже происламские, погубят всех, в т.ч. и здравую часть американского еврейства? Что с ними надо бороться, что от них надо отмежеваться самим американским евреям(напомню, если кто не знает или забыл- прокурор там был этнический еврей и судья этнический еврей; прокурор перед процессом пришел к раввину- "что мне делать?"; раввин ответил- "ты должен требовать то, что по закону и полагается, все евреи должны забыть про уже чужую для нас красную звезду"; а сейчас вместо позднесталинской красной звезды саудовский полумесяц).
07.03.2017, 19:45
Гость: blog2038

"Никто уже не думает, что США намеревались заключить крупную сделку с Россией"
---
Я сомневаюсь, что кто-либо изначально так думал.
.
Трамп всегда утверждал, что Россия ничего не получит даром.
.
И поскольку Россия всё хочет даром, то ожидать какую-либо сделку не приходится.
07.03.2017, 19:16
Гость: И.С.

Дружище!
А куда за руководящими указаниями бегают руководители самой Германии?
Все еще в Вашингтон и Тель-Авив, или уже, увы, увы в Истанбул?
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