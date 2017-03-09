Лукашенко ответил угрозой на угрозу Медведева повысить цены на газ

Власти Белоруссии хотят от руководства России не дешевого газа, а исполнения своих обязательств в рамках Союзного государства, заявил на проведенном в четверг в Минске совещании президент страны Александр Лукашенко.

«Если мы строим наш союз, то у наших людей и предприятий, у бизнеса должны быть равные условия на этом рынке. Все, мы больше ничего не хотим. Если кто-то из умников там думает, что нас можно постоянно наклонять и ставить на колени, этого не будет», — заявил президент Белоруссии (цитата по пресс-службе президентской администрации).

Лукашенко особо остановился на прозвучавшем в ходе состоявшегося 7 марта в Бишкеке заседании Евразийского межправительственного совета заявлении главы правительства России Дмитрия Медведева о том, что «некоторые страны» получают российский газ по льготным ценам только благодаря членству в ЕАЭС, а в случае выхода цена вырастет до европейского уровня.

Оценив слова «закоренелого друга Медведева» как намек на нахлебничество Белоруссии и попытку напугать официальный Минск, Лукашенко ответил своей угрозой.

«Медведев должен понимать, что если мы будем платить, как в Европе, то кое за что ему тоже придется заплатить. И цена будет неимоверно выше, нежели цена на природный газ», — заявил президент Белоруссии.

Он подчеркнул, что в основе отношений России и Белоруссии не должны лежать «бухгалтерия» и «цена на природный газ, который не принадлежит Медведеву».

Президент Белоруссии поручил главе правительства страны и руководству Министерства иностранных дел подготовить к очередному заседанию Высшего госсовета союзного государства перечень «коренных вопросов», для которых должны быть найдены решения.

«Мы не должны превращать Высший госсовет, председателем которого я являюсь, в некую «заседаловку» — приехали, друг на друга посмотрели, перекусили и разъехались, а решения вопросов нет», — подчеркнул белорусский лидер.

Во вторник на заседании совета глав правительств стран ЕАЭС Дмитрий Медведев призвал своих «коллег» помнить о льготной цене на российский газ при принятии решений, тормозящих или блокирующих процесс интеграции в ЕАЭС.

В начале февраля 2017 года СМИ сообщали, что Белоруссия хочет выйти из ЕАЭС, ОДКБ и, «возможно», из Союзного государства России и Белоруссии. Лукашенко тогда назвал слухи «полным вымыслом».