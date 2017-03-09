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Китай решил позаимствовать у России байкальскую воду

18:45 9.03.2017
Озеро Байкал. Фото andrein с сайта radikal.ru
Озеро Байкал. Фото andrein с сайта radikal.ru
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Китайские ученые выступили с идеей строительства водопровода, который будет снабжать водой из озера Байкал провинцию Ганьсу.

Трубопровод будет проложен через горный проход Хэси между Тибетским нагорьем и пустыней Гоби, его протяженность составит 1,7 тысячи километров. Байкальская вода будет способствовать улучшению экологической обстановки региона и его экономическому развитию, которое тормозится дефицитом осадков, сообщает издание Gizmodo.

Российские специалисты отнеслись к идее китайских ученых неоднозначно. Так, гидролог Виктор Данилов-Данильян назвал проект очень дорогим и экономически нецелесообразным. Геолог Степан Шварцев из Томского политехнического университета, в свою очередь, отметил, что Россия, располагая значительными запасами воды, может продавать их, сообщает «Лента.ру».

На территории Китая сосредоточены только семь процентов мировых запасов пресной воды. По прогнозам ученых, север страны может лишиться воды уже в ближайшие несколько лет.
 

Темы: Россия, Байкал, Китай
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Комментарии читателей
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10.03.2017, 03:42
Фемистоклюс

Ни минуты не сомневаюсь, что российские "эффективные менеджеры" всё продадут.
Всё украсть у будущих поколений - это ли не счастье для современной коррумпированной власти.
10.03.2017, 03:08
Слышен звон бубенцов издалёка

ЛАНЬЧЖОУ, КИТАЙ, 7 марта 2017, 13:04 — REGNUM Китайским журналистам стал известен план властей китайского г. Ланьчжоу, расположенного в провинции Ганьсу, по борьбе с засухой. Китайские чиновники намерены предложить российской стороне продавать воду из Байкала.
10.03.2017, 02:42
LucijaFerovna

Вот-вот. Байкал сам нуждается в помощи. Его беречь надо как зеницу ока, а не торговать этой священной водой. Я категорически против. Кстати я родом из Прибайкалья.
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