Китай решил позаимствовать у России байкальскую воду

Китайские ученые выступили с идеей строительства водопровода, который будет снабжать водой из озера Байкал провинцию Ганьсу.

Трубопровод будет проложен через горный проход Хэси между Тибетским нагорьем и пустыней Гоби, его протяженность составит 1,7 тысячи километров. Байкальская вода будет способствовать улучшению экологической обстановки региона и его экономическому развитию, которое тормозится дефицитом осадков, сообщает издание Gizmodo.

Российские специалисты отнеслись к идее китайских ученых неоднозначно. Так, гидролог Виктор Данилов-Данильян назвал проект очень дорогим и экономически нецелесообразным. Геолог Степан Шварцев из Томского политехнического университета, в свою очередь, отметил, что Россия, располагая значительными запасами воды, может продавать их, сообщает «Лента.ру».

На территории Китая сосредоточены только семь процентов мировых запасов пресной воды. По прогнозам ученых, север страны может лишиться воды уже в ближайшие несколько лет.

