Судмедэкспертам запретили обнародовать причины смерти Виталия Чуркина

Управление судмедэкспертизы Нью-Йорка не станет разглашать информацию о причинах смерти постоянного представителя России при ООН Виталия Чуркина в связи с дипломатическим иммунитетом. Об этом сообщает ТАСС.

Соответствующее распоряжение исходило от юридического отдела муниципалитета Нью-Йорка. В Госдепартаменте США пояснили, что дипломатический иммунитет, которым обладал Чуркин, продолжает действовать и после его смерти.

В постпредстве РФ при ООН согласились с решением американской стороны, отметив, что оно полностью соответствует принципам неприкосновенности частной жизни и дипиммунитета, передает РИА Новости.

Чуркин скончался в Нью-Йорке 20 февраля, в канун своего 65-летия. Он занимал пост постпреда РФ при ООН более 10 лет и умер на рабочем месте. Предполагается, что причиной смерти стал сердечный приступ. Дипломат посмертно награжден орденом Мужества.

