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Генассамблея ООН почтит память Виталия Чуркина

22:33 12.03.2017
Виталий Чуркин. Фото с сайта un.org
Виталий Чуркин. Фото с сайта un.org
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Генеральная Ассамблея ООН проведет заседание в память о скончавшемся постоянном представителе России при всемирной организации Виталии Чуркине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря председателя 71-й сессии ассамблеи Дэниела Томаса.

По его словам, мемориальное заседание состоится 21 марта. Его откроет председатель ГА Питер Томсон. Именно ему принадлежит инициатива проведения такого заседания.

Агентство отмечает, что обычно подобные мероприятия проводятся в честь глав государств и видных политических деятелей. В частности, некоторое время назад Генассамблея проводила заседание памяти лидера кубинской революции Фиделя Кастро, умершего в ноябре прошлого года.

Виталий Чуркин скончался 20 февраля накануне своего 65-летия. Он умер в своем рабочем кабинете, предположительно от сердечного приступа. Дипломат посмертно награжден орденом Мужества.
 

Темы: Россия, Организация объединенных наций (ООН), Партия «Справедливая Россия»
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