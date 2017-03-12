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На Гаити при столкновении автобуса с толпой погибли более 30 человек

20:16 12.03.2017
Фото с сайта falck.com
Фото с сайта falck.com
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На Гаити автобус въехал в толпу людей, в результате чего погибли 34 человека и еще 15 получили ранения. Об этом сообщает Sky News.

Инцидент произошел в городе Гонаив. Сначала водитель автобуса допустил наезд на двух пешеходов, один из которых скончался. При попытке скрыться с места происшествия он протаранил толпу уличных музыкантов.

Пострадавшие госпитализированы. Прибывшим на место происшествия полицейским пришлось сдерживать разъяренных очевидцев. Те, кто не попал под колеса, пытались поджечь автобус, несмотря на то, что в нем находились пассажиры. В настоящее время они и водитель находятся под охраной местных властей.
 

Темы: Гаити, ДТП, Правоохранительные органы в мире, Происшествия в мире
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Комментарии читателей
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12.03.2017, 20:33
Европеец

И как туда арабы попали ?
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