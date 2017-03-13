Шотландия назвала сроки проведения второго референдума о независимости

Новый референдум о независимости Шотландии может состояться в период между осенью 2018 и весной 2019 года. Об этом заявила первый министр Шотландии Никола Стерджен, передает Би-би-си.

По словам Стерджен, референдум необходим для того, чтобы защитить интересы шотландцев во время голосования за выход Великобритании из Евросоюза. Она напомнила, что жители Шотландии на общенациональном референдуме в июне прошлого года высказались за то, чтобы остаться в составе ЕС. Британцы же выступили за Brexit.

«Важно, что Шотландия может сама выбирать свое будущее. Пока еще не слишком поздно, чтобы принять решение относительно нашего собственного пути», — сказала Стерджен. При этом министр отметила, что «открыта для дискуссии» с правительством Великобритании.

Первый министр добавила, что ​на следующей неделе попросит шотландский парламент издать закон о проведении референдума о независимости.

Первый референдум о независимости Шотландии состоялся 18 сентября 2014 года. Тогда 55% голосовавших высказались против отделения от Великобритании. В июне 2016 года, в ходе голосования за выход Великобритании из ЕС, 62% жителей Шотландии высказались против Brexit.

В октябре 2016 года Стерджен анонсировала проведение второго референдума о независимости Шотландии. Она отмечала, что Шотландия «должна пересмотреть вопрос о независимости до того», как Великобритания выйдет из ЕС, если это «необходимо для защиты интересов страны».

Парламент Шотландии в феврале 2017 года проголосовал против Brexit. При этом Би-би-си сообщал, что, это решение не будет иметь серьезных юридических последствий. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй исключила возможность того, что независимая Шотландия войдет в ЕС.