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Шотландия назвала сроки проведения второго референдума о независимости

16:21 13.03.2017
Фото с сайта wordpress.com
Фото с сайта wordpress.com
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Новый референдум о независимости Шотландии может состояться в период между осенью 2018 и весной 2019 года. Об этом заявила первый министр Шотландии Никола Стерджен, передает Би-би-си.

По словам Стерджен, референдум необходим для того, чтобы защитить интересы шотландцев во время голосования за выход Великобритании из Евросоюза. Она напомнила, что жители Шотландии на общенациональном референдуме в июне прошлого года высказались за то, чтобы остаться в составе ЕС. Британцы же выступили за Brexit.

«Важно, что Шотландия может сама выбирать свое будущее. Пока еще не слишком поздно, чтобы принять решение относительно нашего собственного пути», — сказала Стерджен. При этом министр отметила, что «открыта для дискуссии» с правительством Великобритании.

Первый министр добавила, что ​на следующей неделе попросит шотландский парламент издать закон о проведении референдума о независимости.

Первый референдум о независимости Шотландии состоялся 18 сентября 2014 года. Тогда 55% голосовавших высказались против отделения от Великобритании. В июне 2016 года, в ходе голосования за выход Великобритании из ЕС, 62% жителей Шотландии высказались против Brexit.

В октябре 2016 года Стерджен анонсировала проведение второго референдума о независимости Шотландии. Она отмечала, что Шотландия «должна пересмотреть вопрос о независимости до того», как Великобритания выйдет из ЕС, если это «необходимо для защиты интересов страны».

Парламент Шотландии в феврале 2017 года проголосовал против Brexit. При этом Би-би-си сообщал, что, это решение не будет иметь серьезных юридических последствий. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй исключила возможность того, что независимая Шотландия войдет в ЕС.

Темы: Великобритания, Шотландия
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Комментарии читателей
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13.03.2017, 23:33
Гюрза-Ха

Пока нет. Но возможно Шотландия и выйдет из состава Великобритании в 2018-2019 г. Но только Шотландию в ЕС вряд ли ждут. Так что не исключают что шотландцы об этом еще пожалеют.Мне все равно выйдет или не выйдет Шотландия из состава Великобритании.
13.03.2017, 22:49
мик

ДАЙ БОГ ШОТЛАНДИИ НЕЗАВИСИМОСТИ!!!
13.03.2017, 18:14
Skeptik

Чем больше государств, тем больше демократии
Чем меньше государство, теи ьольше демократии
Русскому народу также нужно свое собственное государство!
Кремлевский народ должен жить за забором с ораной
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