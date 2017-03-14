Власти ДНР лишили Никиту Джигурду гражданства

Российский актер и шумен Никита Джигурда утратил гражданство самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР).

«Сегодня я подписал указ о лишении гражданства Никиты Джигурды», - цитирует ТАСС заявление главы республики Александра Захарченко. Он пояснил, что паспорт ДНР был выдан актеру по ошибке, которая теперь устранена.

О том, что Джигурда стал гражданином ДНР стало известно около недели назад. Актер заявил, что гордится получением паспорта самопровозглашенной республики.

