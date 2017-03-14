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Власти ДНР лишили Никиту Джигурду гражданства

19:48 14.03.2017
Фото с офстраницы Никиты Джигурды в Twitter
Фото с офстраницы Никиты Джигурды в Twitter
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Российский актер и шумен Никита Джигурда утратил гражданство самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР).

«Сегодня я подписал указ о лишении гражданства Никиты Джигурды», - цитирует ТАСС заявление главы республики Александра Захарченко. Он пояснил, что паспорт ДНР был выдан актеру по ошибке, которая теперь устранена.

О том, что Джигурда стал гражданином ДНР стало известно около недели назад. Актер заявил, что гордится получением паспорта самопровозглашенной республики.
 

Темы: Украина, Звезды российского шоу-бизнеса, Общественно-политическая жизнь за рубежом
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Комментарии читателей
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14.03.2017, 23:51
властям видней

Значит, такие ДНР не нужны.
14.03.2017, 20:54
Borisss54

Неправильно это ! Раз уж дали - отбирать-то зачем. Не по-людски как-то ...
14.03.2017, 20:19
джигурда

человек мира!это по старому,по новому просто бомж.
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