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Украинским школьникам вручили грамоты с российским флагом

21:45 15.03.2017
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В украинском городе Ивано-Франковск учащиеся лицея получили от местного центра занятости грамоты с изображением, напоминающим российский флаг.

«Все прекрасно, центр работает с детьми, дети интересуются профориентацией, вот только грамоты, точнее их дизайн, вызывают определенные вопросы», - написал директор учебного заведения Александр Кочинаш на своей странице в Facebook.

Он отметил, что в сотрудники центра занятости, когда им указали на спорный элемент дизайна, объяснили случившееся фразой «ой, недоглядели».

«Попробуйте и вы «доглядеть», что не так», - предложил пользователям соцсети директор, разместив фото грамоты.

Ивано-Франковск – областной центр на западе Украины, считающийся, наряду со Львовом, оплотом национализма.
 

Темы: Украина, Внутриполитическая ситуация на Украине, Школьное образование за рубежом
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