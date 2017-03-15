Украинским школьникам вручили грамоты с российским флагом

В украинском городе Ивано-Франковск учащиеся лицея получили от местного центра занятости грамоты с изображением, напоминающим российский флаг.

«Все прекрасно, центр работает с детьми, дети интересуются профориентацией, вот только грамоты, точнее их дизайн, вызывают определенные вопросы», - написал директор учебного заведения Александр Кочинаш на своей странице в Facebook.

Он отметил, что в сотрудники центра занятости, когда им указали на спорный элемент дизайна, объяснили случившееся фразой «ой, недоглядели».

«Попробуйте и вы «доглядеть», что не так», - предложил пользователям соцсети директор, разместив фото грамоты.

Ивано-Франковск – областной центр на западе Украины, считающийся, наряду со Львовом, оплотом национализма.

