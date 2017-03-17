]]> ]]>
Главная В мире Новости

В Госдепе увязали блокаду Донбасса с территориальной целостностью Украины

09:27 17.03.2017
Фото с сайта runyweb.com
Фото с сайта runyweb.com
Сюжет: Противостояние на Украине

Проблема блокады Донбасса должна быть решена мирно и таким способом, который сохранит территориальную целостностью Украины в международно признанных границах, заявил исполняющий обязанности официального представителя Госдепа США Марк Тонер. Стенограмма его пресс-конференции опубликована на официальном сайте ведомства.

«Мы внимательно отслеживаем ситуацию с блокадой на востоке Украины. Я хочу подчеркнуть важность разрешения этой проблемы мирным путем и способом, который сохранит территориальную целостность Украины в международно признанных границах», — заявил Тонер.

«Мы уважаем минские соглашения, я считаю, что ситуация нестабильна и чревата потенциальными угрозами <...>. Мы бы хотели, чтобы она разрешилась мирно и, как я уже сказал, с соблюдением территориальной целостности Украины», — резюмировал Тонер.

Украинские власти объявили о приостановке грузового сообщения с республиками Донбасса 15 марта. Решение было принято Советом национальной безопасности и обороны Украины по предложению президента Украины Петра Порошенко. «Министерству внутренних дел Украины, Национальной полиции Украины, Национальной гвардии Украины при участии Службы безопасности Украины поручено безотлагательно прекратить перемещение грузов через линию соприкосновения железнодорожными и автомобильными путями и создать условия для привлечения общественного контроля по выполнению этого решения», — процитировал тогда решение СНБО его секретарь Александр Турчинов.

Однако фактически транспортная блокада ЛНР и ДНР началась раньше: еще в декабре 2016 года бойцы добровольческих батальонов и ряд народных депутатов начали перекрывать железные дороги, ведущие в Донбасс, и остановили движение товаров, в частности добываемого в ДНР и ЛНР угля, через линию соприкосновения.

В ответ на это руководители ЛНР и ДНР объявили о перехвате управления на предприятиях, которые работали на их территории, но подчинялись Киеву и платили налоги в казну Украины. Самые крупные из них входили в бизнес-империю украинского олигарха Рената Ахметова. Всего управление сменилось на 40 предприятиях, в список попали «Донецкоблэнерго», ПАО «Укртелеком», стадион «Донбасс Арена» и т.д. Тогда же был введен запрет на вывоз из ДНР на подконтрольную Киеву территорию продукции, сырья и топлива.

Полпред России в Контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов отметил, что перекрытие грузовых перевозок противоречит минским соглашениям. По его словам, «бессилие киевских властей против беспредела националистов бьет, прежде всего, по самой Украине».

Темы: США, Ситуация на Украине, Противостояние на Украине
Сообщить об ошибке на info@post.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
17.03.2017, 12:26
Ronald

Укрофашисты потренировались в блоказадах на крыме: перекрыта днепровская вода, перекрыто ж/д сообщение, полностью отключена электроэнергия...Более того, электроэнергию отключили в конце ноября, т.е. зимой...И все это премя пиндосия и гейУропа МОЛЧА смотрели. как в Крыму умирали люди в больницах...Во всем мире блокада - это терроризм! Более того, эта блокада против МИЛЛИОНА мирных граждан! 3 (три!) года укросрания не платит пенсии старикам Донбасса!!! О каком "возвращении" в укросранию Донбасса можно говорить? С каждым днем Донбасс от укрофашистии все дальше и даль ше...Мы, в Крыму, вспоминаем 23 года бандеровской оккупации как страшный сон! И глубоко скорбим по жертвам от карателей в Донбассе...И проклинаем пиндосию и гейУропу...
17.03.2017, 11:33
???

И какие флаги на майдане развивались и какие жгли, мы тоже помним.
17.03.2017, 11:33
???

Смешной нацюк, надеется что в России забыли про майдан, забыли про крымчан убитых под Корсунем, забыли , что самозванец Турчинов объявил АТО в начале апреля, а республики провели референдумы о независимости только в начале мая, после Одессы, Мариуполя, начала АТО.
То есть ЧЕРЕЗ МЕСЯЦ после того как киевские каратели начали убивать людей на Донбассе, до мая месяца, ни о каком выходе из состава Украины в Донбассе речь не шла, референдумы были ОТВЕТОМ на беспредел киевских карателей.
А он тут о каких-то флагах, нечего было майданы устраивать и карателей на Донбасс посылать.
Так что щеневмерлик, мы все прекрасно помним и свидомую лапшу на Км развешивать не получится.
Кастрюля не жмет?
Все комментарии (12)
]]>]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2017 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.