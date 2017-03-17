В Госдепе увязали блокаду Донбасса с территориальной целостностью Украины

Проблема блокады Донбасса должна быть решена мирно и таким способом, который сохранит территориальную целостностью Украины в международно признанных границах, заявил исполняющий обязанности официального представителя Госдепа США Марк Тонер. Стенограмма его пресс-конференции опубликована на официальном сайте ведомства.

«Мы внимательно отслеживаем ситуацию с блокадой на востоке Украины. Я хочу подчеркнуть важность разрешения этой проблемы мирным путем и способом, который сохранит территориальную целостность Украины в международно признанных границах», — заявил Тонер.

«Мы уважаем минские соглашения, я считаю, что ситуация нестабильна и чревата потенциальными угрозами <...>. Мы бы хотели, чтобы она разрешилась мирно и, как я уже сказал, с соблюдением территориальной целостности Украины», — резюмировал Тонер.

Украинские власти объявили о приостановке грузового сообщения с республиками Донбасса 15 марта. Решение было принято Советом национальной безопасности и обороны Украины по предложению президента Украины Петра Порошенко. «Министерству внутренних дел Украины, Национальной полиции Украины, Национальной гвардии Украины при участии Службы безопасности Украины поручено безотлагательно прекратить перемещение грузов через линию соприкосновения железнодорожными и автомобильными путями и создать условия для привлечения общественного контроля по выполнению этого решения», — процитировал тогда решение СНБО его секретарь Александр Турчинов.

Однако фактически транспортная блокада ЛНР и ДНР началась раньше: еще в декабре 2016 года бойцы добровольческих батальонов и ряд народных депутатов начали перекрывать железные дороги, ведущие в Донбасс, и остановили движение товаров, в частности добываемого в ДНР и ЛНР угля, через линию соприкосновения.

В ответ на это руководители ЛНР и ДНР объявили о перехвате управления на предприятиях, которые работали на их территории, но подчинялись Киеву и платили налоги в казну Украины. Самые крупные из них входили в бизнес-империю украинского олигарха Рената Ахметова. Всего управление сменилось на 40 предприятиях, в список попали «Донецкоблэнерго», ПАО «Укртелеком», стадион «Донбасс Арена» и т.д. Тогда же был введен запрет на вывоз из ДНР на подконтрольную Киеву территорию продукции, сырья и топлива.

Полпред России в Контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов отметил, что перекрытие грузовых перевозок противоречит минским соглашениям. По его словам, «бессилие киевских властей против беспредела националистов бьет, прежде всего, по самой Украине».