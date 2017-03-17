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На Украине конфисковали иностранное судно за заход в Крым

02:40 17.03.2017
Полуостров Крым. Фото NASA с сайта wikimedia.org
Полуостров Крым. Фото NASA с сайта wikimedia.org
Сюжет: Ситуация вокруг Крыма

Одесский суд вынес постановление о конфискации танзанийского судна Sky Moon за посещение Крыма. Об этом сообщается на сайте военной прокуратуры Южного региона Украины.

Судно было задержано в конце ноября прошлого года в устье Дуная. Его капитан признан виновным в перевозке партии технической соды с территории Крыма в обход украинского таможенного контроля. Груз, оцененный с 18,5 миллиона гривен, признан контрабандой и конфискован в доход государства.

Кроме того, решается вопрос о привлечении к ответственности, наряду с капитаном, одного из основателей компании-грузовладельца, который является гражданином Молдавии, и представителя судовладельца – гражданина Румынии.

В прокуратуре подчеркнули, что решение о конфискации морского судна принято впервые в истории Украины.

Крым вошел в состав России почти три года назад на основе итогов всенародного референдума. Украина его результатов не признает и продолжает считать полуостров своей территорией «временно оккупированной» Россией.
 

Темы: Украина, Правоохранительные органы в мире, Судоходство, Ситуация вокруг Крыма
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Комментарии читателей
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17.03.2017, 12:23
Евгений

Конфискация судна - сильный ход.
Нужно поставить дело на поток. - Конфисковывать все суда, входящие в Чёрное море, так быстрее примут в Европу.
Чёрное море вообще объявить внутренним морем Украины и переименовать в Свидомое.
Экипажи арестованных судов подвергать принудительному изучению мовы и украинской культуры путём вышивания вышиванок, чтения поэзии Тарса Григорьевича и кричания обоюдоострого лозунга "Слава Украине! - Хероям слава!"
Сколько же ещё дел можно сделать, если не ограничиваться простым скаканием на площадях, а мыслить творчески.
Отменить европейские визы раньше, чем это сделает Европа!
Не давать паспорта под унизительное клеймение!
Ехать в Европу вообще без паспортов! Так, как это делает вся Африка.
Выбросил паспорт в Шепетовке - и вперёд с узелком и посохом.
Масштабнее надо мыслить!.. По-африкански!
17.03.2017, 12:17
Национальная черта украинцев

Сколько не корми, все равно на..т под дверью. Проверено трехсот летним совместным проживанием.
17.03.2017, 12:15
парадокс правосудия

Пристрелишь скотину, а отвечать как за человека.
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