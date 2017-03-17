На Украине конфисковали иностранное судно за заход в Крым

Одесский суд вынес постановление о конфискации танзанийского судна Sky Moon за посещение Крыма. Об этом сообщается на сайте военной прокуратуры Южного региона Украины.

Судно было задержано в конце ноября прошлого года в устье Дуная. Его капитан признан виновным в перевозке партии технической соды с территории Крыма в обход украинского таможенного контроля. Груз, оцененный с 18,5 миллиона гривен, признан контрабандой и конфискован в доход государства.

Кроме того, решается вопрос о привлечении к ответственности, наряду с капитаном, одного из основателей компании-грузовладельца, который является гражданином Молдавии, и представителя судовладельца – гражданина Румынии.

В прокуратуре подчеркнули, что решение о конфискации морского судна принято впервые в истории Украины.

Крым вошел в состав России почти три года назад на основе итогов всенародного референдума. Украина его результатов не признает и продолжает считать полуостров своей территорией «временно оккупированной» Россией.

