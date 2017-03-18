В Литве процветает работорговля украинцами

Украинцев заманивают в Литву на работу и превращают в рабов

Литовский портал 15min. lt провёл журналистское расследование, в ходе которого выявил в Литве целую сеть современных работорговцев. СМИ утверждает, что пострадавшими стали сотни граждан Украины. Мы публикуем вышедший и переведенный материал:

Сергей Иванов. Торг в стране восточных славян. 1909. Изображение с сайта regnum.ru

- Сейчас украинцы в Литве переживают то же самое, что пережили литовцы в Великобритании 15−20 лет назад. Украинцы, приезжающие в Литву на заработки, получают здесь гроши, потому что их обманывают и посредники, и работодатели. Организация Caritas (самая крупная литовская благотворительная организация — прим. Ред.) вынуждена их кормить, потому что у них нет денег ни на еду, ни на билет на родину. Журналистское расследование портала 15min раскрывает, что в Литве действует хитрая схема, с помощью которой литовцы наживаются на украинцах.

Одни заманивают украинцев в Литву, предлагая высокие зарплаты, другие привозят и трудоустраивают, но зарплаты забирают себе. Инспекция труда завалена просьбами о помощи, а в это время добровольцы из Красного Креста и Caritas спасают украинцев от голода. Украинцы, так и не добившись справедливости, возвращаются на родину, и им на смену приходят другие. Такая схема торговли людьми действует более года.

Сварщик Олег Тсома, прибывший из города Кривой Рог, в Литве хотел просто заработать денег. Хотя в его родном городе работает крупнейший в стране металлургический завод, его не устраивала зарплата в размере всего 100 долларов США.

На Украине сейчас полно объявлений с предложениями работы в Польше, в Литве. На одно из них и повелся Олег, а в марте прошлого года он с 10 соотечественниками приехал в Вильнюс. Украинцы, проработав на клайпедском заводе четыре месяца, поняли, что их обманули — им платили всего по 20 евро в неделю или в 10 раз меньше, чем обещали.

В аналогичную ситуацию попал и строитель с Западной Украины Александр Харченко. Он вместе с другими украинцами занимался капитальным ремонтом дома в Вильнюсе, но его тоже обманули. Портал 15min нашел много таких примеров.

15min выяснил, что в Литве работает хитрая схема, когда посредники забирают себе зарплаты украинцев, а те вынуждены голодать. О похожем опыте могут рассказать и литовцы, которых когда-то так обманывали в Великобритании.

Тсома рассказывал, что как только он приехал в Вильнюс, его сразу отправили в Клайпеду, а его рабочее место — одно клайпедское металлообрабатывающее предприятие. «В неделю платили по 20−50 евро, как мы поняли, чтобы не умерли от голода, но мы все равно ходили в столовую Caritas, потому что иногда мы не получали и этого», — рассказывает Тсома.

Сейчас он с соотечественниками ютится в одной клайпедской квартире, питается пожертвованными продуктами и пытается вернуть заработанные деньги. За четыре месяца работы он получил всего 420 евро. Примерно столько же получили и его соотечественники. По словам украинца, за год в Литве таким образом были обмануты 200−300 украинцев.

«Нам все время говорили — завтра-послезавтра получим деньги, но так продолжалось довольно долго. Когда я один раз потребовал заплатить мне мои деньги, мне пригрозили, что вывезут в лес и там я буду работать даром. Мы здесь словно рабы», — рассказывает украинец. Он утверждает, что хочет предупредить украинцев, которых заманивают в Литву объявлениями о работе.

«Вчера к нам снова обратились украинцы с просьбой поддержать продуктами, потому что им не хватает еды. Был куплен пакет продуктов. По словам мужчин, им очень стыдно просить, но пока они не получат денег, у них нет другого выхода», — подтвердила порталу 15min глава программы Caritas «Помощь жертвам проституции и торговли людьми» Кристина Мишинене.

Украинцы в Литве трудоустраиваются через польские, литовские или даже украинские предприятия. Тсома с группой украинцев был трудоустроен через литовское предприятие Bimater. Эта компания и нашла украинцам работу на клайпедском заводе. Глава компании Марюс Урбонас не отрицал 15min, что должен украинцам денег. Но у него якобы есть оправдание. «Первый месяц мы работали, потом не было работы, так с чего мне платить? Я говорил украинцам — езжайте домой, но они никуда не хотели ехать и оставались жить в квартире, и я за это еще должен был платить», — уверяет предприниматель.

Кроме того, он жаловался на то, что украинцы приезжали с не приведенными в порядок документами. «Так что это они меня обманули, а не я их. Сказали, что все документы в порядке, но все оказалось иначе», — уверял Урбонас, чья компания Bimater зарегистрирована в Плунге.

А кто литовцу рекомендовал рабочих с Украины? «Мой партнер Вигинтас, он раньше здесь работал», — подтвердил предприниматель, возмущаясь, что не может выселить украинцев из квартиры.

Украинцы рассказывали, что их в Вильнюсе встретил молодой мужчина, представившийся Вигинтасом. Но свою фамилию он никому не сказал. Добровольцы, помогающие украинцам, и другие украинские эмигранты также упоминали имя таинственного Вигинтаса. Портал 15min нашел этого человека. Он отрицал, что является посредником и зарабатывает на этом, но подтвердил, что помог украинцам. «Я был переводчиком», — так представился Вигинтас, который утверждал, что украинцы сами виноваты — нужно было подождать один день. «Мы им предложили компромисс — подождать денег один день, а они не ходили на работу три дня. Так кто здесь виноват?» — спрашивал предприниматель.

Тсома рассказывает, что украинцы, приезжающие в Литву, не видят другого выхода и всеми способами пытаются вернуть свои деньги — обращаются в Инспекцию труда, полицию, прокуратуру. Он вместе с соотечественниками отказался выселяться из квартиры, пока им не выплатят все деньги. «Литовцы уезжают на заработки в Западную Европу, а нас здесь держат рабами. Ведь мы тоже хотим заработать, поэтому приехали сюда», — говорит Олег.

Государственная трудовая инспекция не отрицает — это торговля людьми. «Первые сигналы мы получили в прошлом году, а сейчас мы видим уже тенденцию — в Литве осуществляется торговля украинцами», — сказал заместитель заведующего Отделом права Государственной инспекции труда Гедиминас Норейка.

По данным Биржи труда, украинцы составили почти 60% от всех трудоустроенных в прошлом году в Литве иностранцев.

Инспекция труда сотрудничает с коллегами-поляками, так как большая часть работающих в Литве украинцев трудоустраиваются через польские компании. «Но польские агентства по трудоустройству говорят, что таких людей не трудоустраивают. Это фиктивные договоры, и на этом наживаются посредники», — говорит Норейка.

Юристу Инспекции труда прекрасно известна схема использования украинцев, потому что он выслушал много подобных историй. За январь и февраль в инспекцию обратились восемь обманутых украинцев. В прошлом году было получено 30 жалоб.

Норейка утверждал, что часть украинцев, так и не получив все свои деньги, возвращаются домой. «Поэтому с ними иногда трудно связаться, а суды закрывают такие дела. На их место приезжают другие. Такой вот замкнутый круг», — рассказывает юрист.

Украинец Тсома возмущается, что только спустя некоторое время узнал, что его уволили. «В Инспекции труда нам говорили, что мы были уволены 1 февраля, хотя работали до середины месяца. Мы сами не знали, что мы уже уволены», — жаловался Тсома. Его бывший работодатель Урбонас удивлялся, что украинцы ходили на работу, хотя их уже уволили. «Я им говорил, что нет работы, а они все равно приходили на работу. Я из-за них только штраф получил», — жаловался глава Bimater.

Урбонас утверждал, что больше не ведет дела с украинцами и больше не трудоустраивает их. Но собранные порталом факты говорят о том, что украинцы продолжают приезжать в Литву, соблазнившись предложениями работы. Литовские работодатели, которым не хватает работников, заинтересованы в дешевой украинской рабочей силе — есть даже отдельные интернет-сайты.

Тсома рассказывает, что компания Урбонаса Bimater на самом деле больше не работает с украинцами, но литовец уже зарегистрировал в Клайпеде новое предприятие — Perela. 15min проверил эту информацию. Оказалось, что в январе единственный акционер Bimater, 32-летний Урбонас со своим сверстником Лауринасом Моркусом из Плунге учредил компанию Perela, которая владеет интернет-сайтом mljobs.eu. Журналистка 15min, притворившись секретарем директора компании, ищущей людей для различных строительных работ, позвонила представителю компании. Выяснилось, что украинцы никуда не пропали.

Журналист 15min: Здравствуйте, я представляю компанию, которая выполняет различные строительные работы. Нам постоянно не хватает специалистов — от строителей до сантехников, сварщиков и так далее. Могли бы вы порекомендовать кого-нибудь?

Представитель Perela: Да, мы предлагаем строителей. Может, вы могли бы прислать список работников, которые вам нужны? Если кто-то будет на месте, мы сразу вам его предложим. Если нет, попытаемся найти — как только найдем, сразу направим к вам.

Журналист 15min: Нам нужно будет трудоустроить этих людей через себя или платить вам?

Представитель Perela: Вы платите нам за услугу, мы будем платить им. Они заключают контракт с нами. Мы приводим в порядок всю документацию.

Журналист 15min: Так мы заключаем договор с вами?

Представитель Perela: С нами.

Журналист 15min: А есть специалисты? Слышала, что сейчас часто работают белорусы, украинцы.

Представитель Perela: Там мы в основном с ними, с украинцами, и разговариваем. У них уже есть документы, разрешения на работу и так далее. Если вам, конечно, подходят украинцы.

Журналист 15min: Надо ли нам будет заботиться об их проживании?

Представитель Perela: Если у вас есть какие-то варианты, то было бы хорошо. Если нет, мы сами ищем им жилье. Это по договоренности — как получится.

Журналист 15min: Мы не хотим неприятностей с Инспекцией труда. Приезжают ли эти люди легально?

Представитель Perela: Да, с визами, с разрешениями, со всеми документами.

Журналист 15min: А как с оплатой — вы сами устанавливаете для них размер зарплаты или мы?

Представитель Perela: Мы сами устанавливаем размер их зарплаты. Вы говорите нам, сколько вы можете платить. Мы какую-то часть оставляем себе за услугу, остальное платим им.

Журналист 15min: Работают только украинцы или бывают еще литовцы?

Представитель Perela: Чаще всего украинцы.

Компания Урбонаса Bimater не работает, и, как удалось выяснить корреспонденту 15min в Плунге, где зарегистрировано предприятие, офис там не работает уже два месяца. Хотя вывеска компании еще висит на здании Почты Литвы, двери бывшего офиса на третьем этаже уже давно закрыты.

Урбонас, услышав об эксперименте 15min, не растерялся: «Мы просто обращаем внимание. У нас нет этих работников».

Точно по такому же принципу в Литве работают и польские компании. Они привозят украинцев, которых потом перевозят в Литву. Рабочие только через несколько месяцев понимают, что их обманули, и возвращаются домой. Харченко вместе с соотечественниками оказался так в Литве через компанию GAL BUD.

«Мы работали в Вильнюсе 4 месяца, занимались ремонтом дома на улицах Жалюю эжеру, Тайкос. В неделю получали по 30 евро, нам все время обещали, что вот-вот деньги будут», — рассказывает порталу Харченко. В конце концов, работодатель совсем пропал, а украинцы остались без одного цента в карманах.

Харченко на самом деле был приглашен на работу в Польше, но когда он туда приехал, работодатель сразу перенаправил его в Литву. Украинцы были трудоустроены, но это мало их утешало, потому что они получали гроши.

«Семьи на Украине все время спрашивали, почему мы не отправляем деньги. А ведь там жена осталась с детьми», — рассказывает украинец. Многие, оказавшись в такой же ситуации, плюнули на все и уехали домой, а других украинцев трудоустроил их соотечественник Олег Слюсарчук, у которого в Вильнюсе строительный бизнес.

Портал 15min впервые встретился со Слюсорчуком в августе 2013 года в Рукле — после того, как он отказался дать показания против Юлии Тимошенко, власть отобрала у мужчины сахарный бизнес стоимостью 9 млн долларов США, большую квартиру и вынудила бежать из страны. За это время мужчина получил политическое убежище в Литве, основал строительную компанию Stavys.

Открыв строительный бизнес, Слюсарчук столкнулся с такой же проблемой, что и другие предприниматели — нехваткой рабочих. «Не все беженцы умеют читать, а другие, у кого есть высшее образование, не будут работать на стройках», — говорит сын Слюсарчука, директор Stavys Игорь Слюсарчук. Поэтому их заинтересовала польская компания GAL BUD — она привезла 16 украинцев.

Слюсарчук рассказывает, что, ничего не подозревая, переводил польской компании деньги, которые должны были пойти на зарплаты украинцам. Но вскоре они стали жаловаться, что им не платят зарплату — вместо обещанных 200−300 евро они получали всего 20−30 евро.

«Один раз в мае люди просто не вышли на работу. Я спросил польскую компанию, почему, а они ответили, что это не мое дело», — рассказывает О. Слюсарчук. Часть украинцев собрали вещи и уехали домой. Предпринимателю удалось уговорить восемь человек остаться — сейчас они официально трудоустроены в киевской компании семьи Слюсарчука и сейчас отправлены в командировку в Вильнюс.

«На Украине многие хотят уехать за границу. Компании просят у украинцев деньги на визу, поиски работы, обещают проживание, хорошую зарплату, иногда — автомобиль», — рассказывает учредитель Stavys. Чаще всего украинцам обещают работу в Польше, но очевидно, что и в Литве предприниматели уже научились вгонять в рабство жителей Украины, желающих подзаработать.

Он рассказывает, что недавно владельцы GAL BUD учредили еще одну аналогичную компанию — SPEC BUD, которая также ищет украинцев для работы за границей. «Компания ищет каменщиков, работников, утепляющих фасады. Зарплата — от 900 евро», — такое объявление SPEC-BUD опубликовало на одном из украинских порталов с предложениями работы. Компания ищет работников и в других странах, но в основном украинцев привозит в Польшу.

Фирма принадлежит Миколе Кальнитскому, который является одним из акционеров GAL BUD (также акциями этой компании владеют Андрей Чудак, Геннадий Чудак и Виталий Данилевский). Порталу 15min удалось с ними связаться.

Предприниматель в начале разговора выкручивался, говорил, что его кое-что связывает с компанией SEPC-BUD, но когда журналисты портала сказали, что у них есть документы, признал, что является акционером компании. «Точнее, сейчас я уже не акционер, восемь месяцев назад я продал акции», — уверял мужчина, хотя официальные документы говорят об обратном — он является членом правления.

Украинец утверждал, что трудоустраивал соотечественников в Литве в течение нескольких месяцев. «Я работаю чисто», — уверял мужчина. На вопрос, почему он решил отказаться от акций, Кальнитский поспешил закончить разговор. «Я вас не знаю, и на такие личные вопросы отвечать не буду», — сказал он.

У 15min есть копии трудовых договоров, но Государственная инспекция труда подозревает, что они фиктивные. Так посредники могли обманывать украинцев.

В договорах написано, что работник нанимается на работу в Польше. Инспекция труда говорит, что работники также должны представить справку из польского Фонда социального страхования, но никогда не делают этого.

«Нам работодатели в Литве поясняют, что они верили в то, что эти документы настоящие. На самом деле они должны больше интересоваться. Новый Трудовой кодекс предусматривает санкции за это», — говорит заместитель заведующего Отделом права инспекции.

Еще одна загадочная история связана с развитием каунасского торгового центра Mega. В начале декабря 15min получил письмо от жительницы Вильмы, которая рассказала о 10 украинцах, приехавших работать в Mega. Тогда женщина рассказывала, что трудоустроившая их компания Izomarinas уже в течение трех месяцев не платит украинцам обещанную зарплату.

Строителей поселили в Гарляве, по адресу ул. Витауто, 90 — там работал мотель. По словам женщины, украинцы платили за него сами. Правда, тогда порталу не удалось связаться с людьми — компания якобы заплатила им по 50 евро, чтобы они смогли вернуться на Украину. Было ли так на самом деле, узнать не удалось.

Тогда директор Izomarinаs Адамас Ясковецас рассказал, что сам тех людей не нанимал, а работал с польской компанией по поиску персонала. Какой именно, порталу узнать тоже не удалось. Поэтому неясно, может, это была та же самая GAL BUD или SPEC BUD. Сейчас Ясковецас еще более неразговорчив — не захотел рассказать, ни какие работы выполняли украинцы в Mega, ни кто их обидел. «Я ездил в Инспекцию труда по этому вопросу, отдал всю информацию. Обращайтесь туда, может, получите всю необходимую вам информацию», — сказал Ясковецас.

В Литве Caritas, Красному Кресту, Инспекции труда прекрасно известны проблемы украинцев. Жители добровольно помогают приезжим, делясь едой, оказывая правовую помощь. Но число обманутых в Литве украинцев постоянно растет.

По словам главы программы Caritas «Помощь жертвам проституции и торговли людьми» Мишинене, торговцы людьми всегда используют самых уязвимых лиц, живущих на грани нищеты. «Очень жаль, что сегодня в то время как одна часть нашего общества проявляет солидарность с украинским народом, во время концертов, акций собирает деньги, отправляет различные знаки поддержки, другая часть, изнывая от неутолимой жадности, тех же самых украинцев обманывает и использует, — говорит Мишинене. — Представьте себе взрослых мужчин, оказавшихся в чужой стране — в Литве — без знания языка, без связи с домом, без денег, социальной защиты, которые могут получить еду только от благотворительной организации. Очень стыдно, что мы становимся эксплуататорами наших ближайших соседей».