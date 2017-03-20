В США появится памятник советским военным летчикам

В американском городе Элизабет-Сити может появиться памятник советским военным летчикам, погибшим здесь во время Второй мировой войны.

Инициатива, исходившая от российской стороны, была встречена местными властями «с огромным энтузиазмом», рассказал ТАСС представитель Минобороны РФ военно-мемориальной работе в США Максим Алексеев.

По его словам, под установку памятника предложены два места – центр города и база Береговой охраны США. «Если бы памятник у нас уже был, сразу можно было бы и установить», - сказал собеседник агентства.

По словам Алексеева, в настоящее время есть утвержденные проекты монументов. Он добавил, что в городе предполагается установить полноразмерный памятник, а на базе – памятную плиту с изображением монумента и эпитафией. В конце марта российская делегация отправиться в Элизабет-Сити для презентации макетов.

Советские пилоты погибли в ходе операции «Зебра» в 1944-1945 годах. Они перегоняли из США самолеты-амфибии «Каталина». Тогда были потеряны два экипажа: один разбился на взлете из Элизабет-Сити, другой – в Норвежском море.

