Россия вызвала посла Израиля из-за авиаударов по Пальмире

Посла Израиля в России Гари Корена вызывали в МИД России в связи с ударами израильских ВВС по объектам сирийской армии в районе Пальмиры, передает РИА «Новости».

Об этом сообщил замглавы МИД России Михаил Богданов. «Да. Мы об этом его спрашивали», — сказал он.

Инцидент произошел 17 марта около 2.40 по местному времени (3.40 мск). По данным ВС Сирии, четыре израильских истребителя вторглись в воздушное пространство страны в районе Аль-Баридж со стороны ливанской границы и нанесли удар по одному из армейских объектов в районе Пальмиры.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил, что самолеты Израиля поразили цели в Сирии, но для предупреждения попадания продвинутого оружия в руки движения «Хезболла».

Сирийские военные утверждают, что при этом сбили над своей территорией израильский самолет. Израиль эту информацию опровергает.