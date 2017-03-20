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Россия вызвала посла Израиля из-за авиаударов по Пальмире

10:44 20.03.2017
Фото с сайта wikimedia.org
Фото с сайта wikimedia.org
Сюжет: Сирийский кризис

Посла Израиля в России Гари Корена вызывали в МИД России в связи с ударами израильских ВВС по объектам сирийской армии в районе Пальмиры, передает РИА «Новости».

Об этом сообщил замглавы МИД России Михаил Богданов. «Да. Мы об этом его спрашивали», — сказал он.

Инцидент произошел 17 марта около 2.40 по местному времени (3.40 мск). По данным ВС Сирии, четыре израильских истребителя вторглись в воздушное пространство страны в районе Аль-Баридж со стороны ливанской границы и нанесли удар по одному из армейских объектов в районе Пальмиры.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил, что самолеты Израиля поразили цели в Сирии, но для предупреждения попадания продвинутого оружия в руки движения «Хезболла».

Сирийские военные утверждают, что при этом сбили над своей территорией израильский самолет. Израиль эту информацию опровергает.

Темы: Сирийский кризис
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Комментарии читателей
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20.03.2017, 20:26
кость

Столько шума и обиды... Это был F35?
20.03.2017, 19:10
да-да

"чём ВВП с Нетаньяху всё договаривается.Обещают одно,а делают совершенно противоположное."-власти нынешнего Израиля наверное опасаются что, часть "русских" израильтян имеющих паспорта РФ(даже получающих пенсию от РФ) потребуют сначала сделать вторым государственным языком страны -русский , потом захотят автономии со всеми правами (на святые - православные места для выкрестов ).. затем присоединятся к таможенному союзу , по праву воссоединения народа создадут единый субъект федерации , с еврейской автономной областью итд итп .Вот , видимо и пытаются(правители нынешнего Израиля) ложной целью-внешним врагом , в виде "страшной хезболлы" не дать развития этому процессу..
20.03.2017, 19:03
Картуз

Притом что сбить надо было. Или не смогла?
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