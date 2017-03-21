В прокуратуру Польши подано заявление против главы Евросовета Туска

В прокуратуру Польши от Службы контрразведки поступило заявление на экс-премьера страны и действующего главу Евросовета Дональда Туска. Он обвиняется в нарушениях, допущенных при заключении контракта с РФ на ремонт президентского самолета.

Речь идет о Ту-154, на котором летал президент Польши Лех Качиньский. Воздушное судно ремонтировалось в 2009 году в трех российских городах. По данным СМИ, одна из польских фирм Polit-Elektronik знала о своей победе в тендере на ремонт президентского борта за полгода до его начала и заключила соответствующий контракт с российскими предприятиями. При этом отмечается, что ремонт самолета обошелся Польше в сумму, на которую можно было бы приобрести новый лайнер сообщает РИА Новости.

Министр обороны Польши Антоний Мачеревич утверждает, что туск вступил в сговор, навредивший стране. «Никакая должность в польской или европейской организации не освобождает от ответственности за те серьезные преступления, в которых подозревается Туск», - цитирует ТАСС заявление министр польским СМИ.

Самолет президента Польши Леха Качиньского разбился под Смоленском в апреле 2010 года. На его борту находились 96 человек, включая главу государства. Все они погибли. Согласно выводам экспертов МАК, причиной катастрофы стали действия экипажа. Однако польская сторона с этим не согласна и продолжает расследование катастрофы.

