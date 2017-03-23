Причиной взрыва боеприпасов на складе под Харьковом названа диверсия

Причиной детонации боеприпасов на складе в Харьковской области, по предварительным данным следствия, стала диверсия. Об этом в своем Facebook заявил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.

Он уточнил, что на площадках, где возник пожар, хранились танковые и артиллерийские снаряды калибра 125 и 152 миллиметра. На площади 368 гектаров хранятся 138 тысяч тонн боеприпасов.

Министерство обороны Украины происходящее в Балаклее прокомментировало сообщением о «предпринимаемых мерах для локализации пожара на отдельных площадках оружейного склада».

На место происшествия выехала комиссия во главе с заместителем министра обороны Украины генерал-лейтенантом Игорем Павловским. Из-за опасности увеличения площади детонации боеприпасов и их разлета организована эвакуация местного населения. Установлена семикилометровая зона безопасности.

Пожар на складе боеприпасов в Балаклее начался около 02:30 (03:30 мск) со взрыва. Тот был настолько мощным, что его почувствовали в окружающих городах и селах, а огонь от него видно за десятки километров от города.