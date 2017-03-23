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Причиной взрыва боеприпасов на складе под Харьковом названа диверсия

10:33 23.03.2017
Фото с сайта globallookpress.com
Фото с сайта globallookpress.com
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Причиной детонации боеприпасов на складе в Харьковской области, по предварительным данным следствия, стала диверсия. Об этом в своем Facebook заявил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.

Он уточнил, что на площадках, где возник пожар, хранились танковые и артиллерийские снаряды калибра 125 и 152 миллиметра. На площади 368 гектаров хранятся 138 тысяч тонн боеприпасов.

Министерство обороны Украины происходящее в Балаклее прокомментировало сообщением о «предпринимаемых мерах для локализации пожара на отдельных площадках оружейного склада».

На место происшествия выехала комиссия во главе с заместителем министра обороны Украины генерал-лейтенантом Игорем Павловским. Из-за опасности увеличения площади детонации боеприпасов и их разлета организована эвакуация местного населения. Установлена семикилометровая зона безопасности.

Пожар на складе боеприпасов в Балаклее начался около 02:30 (03:30 мск) со взрыва. Тот был настолько мощным, что его почувствовали в окружающих городах и селах, а огонь от него видно за десятки километров от города.

Темы: Украина, Ситуация на Украине
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Комментарии читателей
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23.03.2017, 12:01
Гость: полухохол

СЛАВА БОГУ,"почалось"!Вся "укорпия"теперь "на чеке",где рванет ни проктолог,ни мерзавец от шоколада со "товарищи"не знают.Самим хохолам пора хунту скидывать пока территории "не уплыли" во все стороны!
23.03.2017, 11:58
Гость: Россиянин

Ну, все как у нас, а говорят не единый народ.
23.03.2017, 11:38
Гость: МВИ

Похоже в Киеве сообразили,эти снаряды могут полететь в скором времени в сторону столицы еврейско-бандеровских недоумков.
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