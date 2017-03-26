США ввели новые санкции в отношении российских компаний

Американское правительство приняло решение ввести санкции в отношении еще восьми российских организаций. Они обвиняются в нарушении национального законодательства США о нераспространении оружия массового поражения в отношении Ирана, КНДР и Сирии. Об этом сообщила ТАСС представитель администрации США.

По ее словам, в черный список попали следующие компании: АО "Рособоронэкспорт", АО "150-й авиационный ремонтный завод", внешнеэкономическое объединение "Авиаэкспорт", АО "Научно-производственное объединение "Базальт", АО "Научно-производственная корпорация "Конструкторское бюро машиностроения", Ульяновский институт гражданской авиации имени главного маршала авиации Б. П. Бугаева, Уральский учебно-тренировочный центр гражданской авиации, Военно-воздушная академия имени профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина.

В чем конкретно заключаются предъявляемые российским организациям претензии, власти США не уточняют.

Нынешние ограничительные меры, срок действия которых составляет два года, предусматривают запрет на приобретение любыми министерствами и ведомствами США продукции и услуг попавших в черный список, продажу им Вашингтоном оружия и военной техники, выдачу им американских лицензий на приобретение товаров, подпадающих под режим экспортного контроля, предоставление им помощи.

При этом госсекретарь США Рекс Тиллерсон может, если сочтет необходимым, отменить действие санкций, вступивших в силу 21 марта.

Санкции не распространяются на "страны или правительства", под них подпадают исключительно сами организации, включенные в черный список.





