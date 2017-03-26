]]> ]]>
Главная В мире Новости

США ввели новые санкции в отношении российских компаний

11:43 26.03.2017
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
Материалы по теме:

Американское правительство приняло решение ввести санкции в отношении еще восьми российских организаций. Они обвиняются в нарушении национального законодательства США о нераспространении оружия массового поражения в отношении Ирана, КНДР и Сирии. Об этом сообщила ТАСС представитель администрации США.

По ее словам, в черный список попали следующие компании: АО "Рособоронэкспорт", АО "150-й авиационный ремонтный завод", внешнеэкономическое объединение "Авиаэкспорт", АО "Научно-производственное объединение "Базальт", АО "Научно-производственная корпорация "Конструкторское бюро машиностроения", Ульяновский институт гражданской авиации имени главного маршала авиации Б. П. Бугаева, Уральский учебно-тренировочный центр гражданской авиации, Военно-воздушная академия имени профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина.

В чем конкретно заключаются предъявляемые российским организациям претензии, власти США не уточняют.

Нынешние ограничительные меры, срок действия которых составляет два года, предусматривают запрет на приобретение любыми министерствами и ведомствами США продукции и услуг попавших в черный список, продажу им Вашингтоном оружия и военной техники, выдачу им американских лицензий на приобретение товаров, подпадающих под режим экспортного контроля, предоставление им помощи.

При этом госсекретарь США Рекс Тиллерсон может, если сочтет необходимым, отменить действие санкций, вступивших в силу 21 марта.

Санкции не распространяются на "страны или правительства", под них подпадают исключительно сами организации, включенные в черный список.
 


 

Темы: Россия, США, Отношения России и США, Экономические санкции и эмбарго
Сообщить об ошибке на info@post.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
26.03.2017, 19:19
и в это время

мэр нижнего карнилин купил в майами 2 квартирки и платит за них пиндосятине налоги )))))))))))))
а росвате не платит))))
26.03.2017, 19:17
питаться

грибами и ягодами
26.03.2017, 19:17
всё китайское

сделано по лицензии всего американского))))))))))))
Все комментарии (28)
]]>]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2017 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.