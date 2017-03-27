Из берлинского музе украли 100-килограммовую монету

Из музея Боде в Берлине похищен уникальный экспонат – монета весом в 100 килограмм. Об этом сообщает издание Der Tagesspiegel со ссылкой на источники в полиции.

По данным правоохранительных органов, кража произошла в ночь на 27 марта. Предполагается, что злоумышленники проникли в музей через окно в задней части здания. При этом следов взлома нигде не обнаружено.

Номинальная стоимость монеты равна одному миллиону долларов. Однако материальная ее ценность гораздо выше и оценивается примерно в 3,7 миллиона долларов. В полиции сомневаются, что воры будут продавать эту монету в целом виде.

Монета носит название «Большой кленовый лист» и занесена в Книгу рекордов Гинесса. По данным полиции, из музея была похищена только она. Злоумышленников не остановило даже пуленепробиваемое стекло, под которое была помещена монета.

