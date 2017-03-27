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Из берлинского музе украли 100-килограммовую монету

20:00 27.03.2017
Фото с сайта anorak.co.uk
Фото с сайта anorak.co.uk
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Из музея Боде в Берлине похищен уникальный экспонат – монета весом в 100 килограмм. Об этом сообщает издание Der Tagesspiegel со ссылкой на источники в полиции.

По данным правоохранительных органов, кража произошла в ночь на 27 марта. Предполагается, что злоумышленники проникли в музей через окно в задней части здания. При этом следов взлома нигде не обнаружено.

Номинальная стоимость монеты равна одному миллиону долларов. Однако материальная ее ценность гораздо выше и оценивается примерно в 3,7 миллиона долларов. В полиции сомневаются, что воры будут продавать эту монету в целом виде.

Монета носит название «Большой кленовый лист» и занесена в Книгу рекордов Гинесса. По данным полиции, из музея была похищена только она. Злоумышленников не остановило даже пуленепробиваемое стекло, под которое была помещена монета.
 

Темы: Германия, Правоохранительные органы в мире, Происшествия в мире, Расследование преступлений в мире
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Комментарии читателей
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28.03.2017, 00:42
Гость: мерк

Я думаю их легко будет поймать когда они придут в магазин с этой монетой чтобы купить скажем туалетную бумагу и попросят сдачи. Их можно будет опознать по сильно скривившимся лицам от поднятия большой тяжести перед кассой.
28.03.2017, 00:39
Гость: 1

Теперь грабители тоже попадут в Книгу рекордов Гиннеса, как укравшие самую большую монету в мире.
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