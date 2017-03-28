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Боевой гопак и трагедия российского оборотня в Киеве

17:51 28.03.2017 , Святослав Князев
Стоп-кадр с видео в YouTube
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Гибель в столице Украины известного «перебежчика» - экс-депутата Госдумы Вороненкова породила сразу несколько вопросов, на которые нет простых ответов

Самый очевидный вопрос - это, естественно, кто стоит за смертью беглого политика?

Официальный Киев и московское либеральное сообщество поспешили обвинить во всем Кремль. Эту версию сразу же подхватили широкие слои украинской патриотической общественности.

Ничего более глупого, естественно, придумать было просто невозможно. Даже версия с марсианами выглядела бы, наверное, менее абсурдно.

Вряд ли депутат из оппозиционной фракции Госдумы имел особый доступ к военно-стратегическим секретам. Большинство же тайн, доступных полковнику Вороненкову в те годы, когда он сам носил погоны, уже устарели.

То же, что экс-депутат знал, он, скорее всего, успел рассказать сразу после переезда. Пакость с трансляцией бреда киевских пропагандистов о «сговоре Путина с Януковичем» Вороненков уже тоже сделал. В последующем для Москвы он был абсолютно безвреден.

И даже немножко полезен – давая повод «постебать» Украину как приют разыскиваемых на родине жуликов... Поймать, судить и отправить в «места не столь отдаленные» - это да, в этом Москва была, пожалуй, заинтересована. Но уж точно не в убийстве.

А вот у Киева убить Вороненкова поводов был предостаточно. Во-первых, вчерашний «прислужник режима» и «коммуняка, которого на гыляку», как постоянный союзник для Порошенко и компании выглядел, мягко говоря, сомнительно.

Во-вторых, на мертвого Вороненкова можно теперь повесить любые, даже самые абсурдные показания против Российской Федерации – спросить не с кого.

В-третьих, в СМИ ходили слухи, что Вороненков сам не в восторге от своего нахождения на Украине и перед самой смертью не исключал возможности возвращения в РФ и поиска консенсуса со следствием.

Ну и, наконец, в-четвертых, Киеву уже давно нужно была дежурная сакральная жертва, призванная отвлечь собственные народные массы от цен, тарифов и перспектив грядущих веерных отключений света, а также «напомнить» им о жестокости и коварстве «агрессора».

Ряд экспертов, впрочем, высказывает предположение о том, что за ликвидацией Вороненкова можно усмотреть и «криминальный след». Покойный не любил возвращать долги и имел с представителями криминального мира личные трения.

Но все же против этой версии говорят сразу несколько фактов. Исполнителей сложно назвать «настоящими» представителями уголовного мира. Что убивший Вороненкова и погибший при этом в перестрелке Павел Паршов, что его предполагаемый соучастник Ярослав Левенец – хоть и имели проблемы с законом, но в первую очередь все-таки были не бандитами, а идейными неонацистами (Паршов – видный член группировки скинхедов, а Левенец – протеже Семена Семенченко, тренер по «боевому гопаку», связанный с «Правым сектором», запрещенной в РФ экстремистской организацией).

Возможно, в украинских реалиях их было проще и дешевле привлечь к исполнению преступления, но известные сомнения факт их социальной принадлежности вызывает уже сам по себе.

Кроме того, убийца без проблем вычислил и место нахождения Вороненкова, которое не особо афишировалось, и время, когда он будет выходить. Одет был Паршов весьма вызывающе. Такое ощущение, что он не хотел остаться неузнанным, а, напротив, сигнализировал кому-то, что это - именно он.

К странностям можно отнести также то, что Паршов позвал Вороненкова перед убийством, и тот даже не удивился. И то, что полиция долго не пускала к месту происшествия скорую помощь.

Зато украинские спецслужбы бойцов «добровольческих батальонов» для выполнения «грязной работы» уже давно активно привлекают. И свидетельств тому – море. Поэтому выводы о том, кто мог «заказать» убийство Вороненкова напрашиваются однозначные. Вопрос лишь в «конечном кабинете», откуда прозвучал приказ.

Но все же есть вещь, которая меня лично волнует куда больше, чем должность и фамилия заказчика убийства. И волнует, думаю, далеко не только меня.

Вопрос в том, как мог человек без принципов, предавший свою Родину и свой народ при первом же удобном случае, годами носить погоны с большими звездами, а потом стать парламентарием, да еще и от Коммунистической партии?

Как могла стать депутатом Госдумы от партии власти его супруга, которая, как оказалось, никогда не разделяла ценности русского народа? И кто знает, не попадись Вороненков сейчас, не предал ли бы он Россию в другой раз еще более жестоко и цинично?

А самое главное, сколько еще таких «вороненковых» и «максаковых» сидят на ответственных должностях, притворяясь до поры до времени патриотами России?  

Темы: Украина, Происшествия в мире, Резонансные убийства и покушения в мире
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Комментарии читателей
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28.03.2017, 19:46
Кот Мурр

Вопрос в том, как мог человек без принципов, предавший свою Родину и свой народ при первом же удобном случае, годами носить погоны с большими звездами, а потом стать парламентарием, да еще и от Коммунистической партии?
Как могла стать депутатом Госдумы от партии власти его супруга, которая, как оказалось, никогда не разделяла ценности русского народа?(С)
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Более наивного вопроса и представить трудно?Или Автор стебается так?
Как можно всерьёз задавать такую чущь,после всех перебежек и предательств России членами её "элиты"?К тому же Деятелей не в пример более значимых и могущественных чем Вороненков?Например бывший премьер(!) Миша -Два процента?
28.03.2017, 19:41
иван

вывод один пока ты в стае можно и закрыть глаза на твои дела неблаговидные а как только вышел из круга ты мертв еще один вывод вход -рубль выход-два
28.03.2017, 19:39
гость

А самое главное, сколько еще таких «вороненковых» и «максаковых» сидят на ответственных должностях, притворяясь до поры до времени патриотами России?
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Очень много. Берем первый попавшийся пример. Открываем статью про Ханты-Мансийский Автономный округ под названием "Чиновнику не дают покоя 5 миллиардов из пенсионного фонда, выделенные на строительство социального жилья". Фамилии всем известны. И что? И ничего. А чем Вороненков то был хуже этих или других подобных?
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