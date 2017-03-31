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Долг украинцев за услуги ЖКХ приблизился к миллиарду долларов

00:58 31.03.2017
Фото с сайта odnarodyna.org
Фото с сайта odnarodyna.org
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По состоянию на февраль текущего года сумма долга граждан Украины за услуги ЖКХ составила около одного миллиарда долларов (26,2 миллиарда гривен). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные украинской статистической службы.

Примерно половину этой суммы составляет задолженность за отопление – 436 млн долларов. Еще 370 млн долларов украинцы должны за газ.

Тройку самых «злостных» неплательщиков по счетам составляют жители Киева, Днепропетровской и Харьковской областей.

Ранее сообщалось, что украинцев в конце года ожидает очередное повышение тарифов. Нацбанк Украины заложил в прогноз инфляции на 2017 год повышение цен на газ и отопление. Предполагается, что они подорожают с октября.
 

Темы: Украина, Жилищно-коммунальное хозяйство в мире, Ситуация на Украине, Проблема долгов и неплатежей в мире
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Комментарии читателей
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31.03.2017, 06:34
Гость: Роман

Всего то по 25 долл долгов на каждого жителя.
Это примерно по 700 грн. Или 1500 руб.
Ерунда. 5 бутылок дешевой водки.
31.03.2017, 06:33
Гость: Иван

Это долг, всего лишь, ворам-олигархам-чиновникам за не украденные, теперь, ими деньги и не вывезенные на запад. Украсть им, конечно очень хотелось, но, видимо они с народа содрали все шкуры и платить этот долг просто нечем. В России ситуация аналогична один к одному. А может быть: "Вставай проклятьем заклейменный весь мир голодных и рабов..."? Враг то не тот которого рисуют, а тот который рисует?
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