Долг украинцев за услуги ЖКХ приблизился к миллиарду долларов

По состоянию на февраль текущего года сумма долга граждан Украины за услуги ЖКХ составила около одного миллиарда долларов (26,2 миллиарда гривен). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные украинской статистической службы.

Примерно половину этой суммы составляет задолженность за отопление – 436 млн долларов. Еще 370 млн долларов украинцы должны за газ.

Тройку самых «злостных» неплательщиков по счетам составляют жители Киева, Днепропетровской и Харьковской областей.

Ранее сообщалось, что украинцев в конце года ожидает очередное повышение тарифов. Нацбанк Украины заложил в прогноз инфляции на 2017 год повышение цен на газ и отопление. Предполагается, что они подорожают с октября.

