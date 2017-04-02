Пушков призвал к бойкоту испанских ресторанов Sagardi

Российский сенатор Алексей Пушков предложил байкотировать рестораны Sagardi за отказ обслуживать россиян.

«Отказ обслуживать русских в ресторане Sagardi в Мадриде отдает расизмом. Достойным ответом стал бы бойкот всех ресторанов Grupo Sagardi», - написал он в своем Twitter.

Ранее стало известно, что группу женщин из русскоязычного сообщества Мадрида отказались обслуживать в одном из ресторанов Sagardi. Об этом в соцсетях сообщила одна из представительниц этого сообщества. По ее словам, администрация ресторана аннулировала бронь на 100 человек объяснив это тем, что присутствие выходцев из России не приветствует в заведении.

Однако руководство ресторана отвергает обвинения в свой адрес, передает ТАСС. Там утверждают, что организаторы мероприятия сами его отменили без объяснения причин. «Мы не аннулировали никаких заказов по расистским или ксенофобским мотивам. Мы счастливы принимать всех гостей со всего мира», - цитирует агентство представителя заведения.

