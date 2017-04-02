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Пушков призвал к бойкоту испанских ресторанов Sagardi

21:17 2.04.2017
Алексей Пушков © KM.RU, Игорь Варнавский
Алексей Пушков © KM.RU, Игорь Варнавский
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Российский сенатор Алексей Пушков предложил байкотировать рестораны Sagardi за отказ обслуживать россиян.

«Отказ обслуживать русских в ресторане Sagardi в Мадриде отдает расизмом. Достойным ответом стал бы бойкот всех ресторанов Grupo Sagardi», - написал он в своем Twitter.

Ранее стало известно, что группу женщин из русскоязычного сообщества Мадрида отказались обслуживать в одном из ресторанов Sagardi. Об этом в соцсетях сообщила одна из представительниц этого сообщества. По ее словам, администрация ресторана аннулировала бронь на 100 человек объяснив это тем, что присутствие выходцев из России не приветствует в заведении.

Однако руководство ресторана отвергает обвинения в свой адрес, передает ТАСС. Там утверждают, что организаторы мероприятия сами его отменили без объяснения причин. «Мы не аннулировали никаких заказов по расистским или ксенофобским мотивам. Мы счастливы принимать всех гостей со всего мира», - цитирует агентство представителя заведения.
 

Темы: Россия, Испания, Рестораны и кафе в жизни современного человека
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Комментарии читателей
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02.04.2017, 21:55
Д. Ибаррури

"Но пасаран!"
02.04.2017, 21:52
Skeptik

1200 девушек на день рождения и посиделки не собираются!
Нет такой традиции в России!
Профессиональный раздел рынка самой древней специальности!
02.04.2017, 21:48
а я

предлагаю бойкотировать пушкова и иже с ним
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