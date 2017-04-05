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Ющенко призвал Киев разорвать все связи с Россией

15:46 5.04.2017
Фото с сайта belaruspartisan.org
Фото с сайта belaruspartisan.org
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Бывший президент Украины Виктор Ющенко призвал Киев прекратить все отношения с Россией. Об этом он заявил в эфире телеканала ZIK.

«С Россией нужно разорвать все связи, а именно: прекратить перемещение капиталов, миграцию людей, товаров и любых услуг со стороны России», — сказал он. По словам Ющенко, если отношения будут разорваны, «не будет возникать вопрос, как нужно поступить с российским банком, предприятием и тому подобным».

В мае 2015 года в интервью украинскому изданию «Сегодня» Ющенко заявлял, что миру «надоедает» украинский кризис и становится «обыденным». Он говорил, что от Украины отбиваются «как от назойливой мухи» и у мира «нет такой реакции, как была».

В декабре 2016 года депутат Верховной рады Надежда Савченко в эфире канадского телеканала CBC заявляла, что Россия устроит «полномасштабное вторжение, которое может закончиться в Великобритании». По ее словам, это произойдет, если западные страны не вмешаются в ситуацию. Савченко отметила, что «амбиции» президента России Владимира Путина «не ограничиваются Восточной Украиной».

В ноябре прошлого года президент Украины Петр Порошенко сказал, что авария на Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС) менее страшное событие, чем «российская агрессия». «Никто и представить не мог, что чернобыльское испытание будет не самым худшим и не самым страшным, которое придется пережить Украине», — сказал украинский лидер.

Украина признала Россию «страной-агрессором» в 2015 году. Кроме того, Верховная рада признала террористическими организациями Донецкую и Луганскую народные республики. Украинские власти обвиняли Россию в финансовой и военной поддержке сил ополчения ДНР и ЛНР, а также в аннексии Крыма. Москва все эти обвинения отрицает и заявляет, что Украина не выполняет минские договоренности о мирном урегулировании военного конфликта в Донбассе.

Темы: Украина, Отношения России и Украины, Ситуация на Украине, Виктор Ющенко

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Комментарии читателей
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06.04.2017, 00:13
Гость: Украина

А почему ты решил, что власть в Украине говорит от имени националистов? Украинская власть говорит как раз от имени украинского народа, а мы народ естественно националисты, поскольку принадлежим к украинской нации. И еще, Московия не Русь, поэтому выражайтесь более точно "В Московии...".
05.04.2017, 23:18
Гость: В Киев

На 1917 год это далеко не Московское княжество. А если вы имеете ввиду на 500-летие от Рождества Христова, то тогда ни у кого ничего не было на этой территории.
Кроме того власть сегодня на Руси говорит от имени почти всего народа за редким исключением. А в Украине только от имени националистов.
Надеюсь хоть предлогами вас здесь порадовал.
05.04.2017, 22:39
Гость: из киева

Так, и рвем потихоньку. Вот, российские банки прижали, и сразу уровень банковских отношений взаимно снизился. Но инициатива-то к нас:)
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