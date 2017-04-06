Европарламент проголосовал за безвизовый режим для украинцев

Депутаты Европарламента в ходе пленарной сессии в Страсбурге одобрили законопроект о предоставлении гражданам Украины права на безвизовый въезд в страны Евросоюза для краткосрочного пребывания.

Согласно документу, украинцы, имеющие биометрические паспорта, смогут посещать государства сообщества без оформления виз на срок до 90 дней в течение полугода. При этом они не будут иметь права на работу в ЕС, сообщает «Интерфакс».

Специальный докладчик ЕП Мария Габриэль отметила, что Украина не просто выполнила все требования Евросоюза, но «даже превзошла ожидания». «Мы вновь подтверждаем принцип, что каждая страна, которая соответствует критериям, изложенным Европейской комиссией, должна извлечь выгоду из отказа от виз для ее граждан. Теперь дело за Советом ЕС», — цитирует ее РИА Новости.

В начале марта за отмену краткосрочных виз для украинцев проголосовал профильный комитет ЕП по гражданским свободам, юстиции и внутренним делам. До этого отмена визового режима была одобрена постпредами стран ЕС в Брюсселе. По мнению украинских СМИ, окончательное решение ЕС примет в первой половине мая.

