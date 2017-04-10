Украинские радикалы потребовали лишить «дочку» Сбербанка лицензии

Украинские радикалы из партии «Национальный корпус» начали бессрочную акцию у центрального офиса «дочки» Сбербанка в Киеве. Они требуют аннулировать лицензию банка, передает РИА Новости.

Участники акции установили у здания несколько палаток, а также принесли с собой скамейки. Большинство радикалов одеты в камуфляж, некоторые скрывают лица под балаклавами.

Вход в банк остается свободным. Однако поблизости дежурят правоохранители. Пока обстановка спокойная, отмечает агентство.

Ранее на сайте партии было объявлено, что радикалы с 10 апреля начнут блокировать на Украине банки с российским капиталом. По их мнению, санкций, введенных властями страны некоторое время назад, не достаточно. Радикалы призвали всех украинцев успеть забрать свои сбережения из отделений российских банков до указанной даты.

