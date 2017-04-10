В Южной Осетии выбрали нового главу государства

Победу на состоявшихся накануне президентских выборах в Южной Осетии одержал спикер парламента Анатолий Бибилов. Согласно предварительным данным, он набрал около 58% голосов, сообщает РИА Новости.

Действующий глава государства Леонид Тибилов смог заручиться поддержкой только 30% избирателей. Победа Бибилова оказалась неожиданной, поскольку данные exit poll свидетельствовали о значительном перевесе Тибилова. Кроме того, предполагалось, что потребуется проведение второго тура голосования.

По мнению экспертов, при новом президенте политика республики в отношении России не изменится, отмечает агентство.

Наряду с президентом, жители Южной Осетии выбирали и новое название для страны. Почти 80% проголосовали за то, чтобы республика называлась «Государство Алания».

В ЦИК республики отметили, что окончательные результаты выборов будут обнародованы в течение пяти дней.

