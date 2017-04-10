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В Южной Осетии выбрали нового главу государства

19:45 10.04.2017
Коллаж © KM.RU
Коллаж © KM.RU
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Победу на состоявшихся накануне президентских выборах в Южной Осетии одержал спикер парламента Анатолий Бибилов. Согласно предварительным данным, он набрал около 58% голосов, сообщает РИА Новости.

Действующий глава государства Леонид Тибилов смог заручиться поддержкой только 30% избирателей. Победа Бибилова оказалась неожиданной, поскольку данные exit poll свидетельствовали о значительном перевесе Тибилова. Кроме того, предполагалось, что потребуется проведение второго тура голосования.

По мнению экспертов, при новом президенте политика республики в отношении России не изменится, отмечает агентство.

Наряду с президентом, жители Южной Осетии выбирали и новое название для страны. Почти 80% проголосовали за то, чтобы республика называлась «Государство Алания».

В ЦИК республики отметили, что окончательные результаты выборов будут обнародованы в течение пяти дней.
  

Темы: Выборы в мире, Южная Осетия, Голосования и референдумы в мире, Общественно-политическая жизнь за рубежом

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Комментарии читателей
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10.04.2017, 22:55
Гость: дан

очень сильное государство-почти 60тыс населения Ну куда же они без своего президента Хорошо хоть не так дорого России обходится и воруют мало по причине малочисленности воров-чиновников
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