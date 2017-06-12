СМИ узнали об идее демократов запретить Трампу снимать санкции с России

Сенаторы из демократической и республиканской партий почти достигли соглашения по усиленным санкциям против России. Среди предложений — запретить Трампу смягчать уже введенные санкции.

«Сенат находится на грани двухпартийного соглашения по усилению санкций против России — удар по президенту Дональду Трампу, который отрицает вмешательство Москвы в выборы 2016 года», — пишет газета Politico.

Демократы и республиканцы расходятся лишь в том, насколько жесткими должны быть новые ограничительные меры. Демократы предлагают через конгресс заблокировать возможность снятия санкций с России президентом США. Республиканцы считают «связывание рук Трампу» слишком резким, пишет издание.

За новые меры выступает лидер республиканцев, занимающих большинство мест в конгрессе, Митч Макконнелл. Он согласен объединить санкции против России и Ирана в один законопроект, который пройдет процедурное голосование на этой неделе. Лидер демократов Чак Шумер заявил, что, если этого не произойдет, демократы не поддержат пакет ограничительных мер против Ирана.