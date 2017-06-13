Приближающиеся в ФРГ выборы канцлера могут обернуться неожиданностью

Свой Макрон для Германии?

На Западе проходит смена правящих элит. Это отчетливо показали недавние выборы президентов в США и во Франции, а потому не исключено, что такое же может произойти и в ключевой стране Западной Европы – Германии, где осенью этого года предстоят выборы нового канцлера.

Как отмечают обозреватели, напрасно многие считают, что переизбрание Ангелы Меркель (в четвертый раз подряд!) дело уже решенное.

Да, ее личный рейтинг пока высок, но чтобы стать канцлером в Германии, мало иметь поддержку среди избирателей. В ФРГ он выдвигается партией, имеющей большинство в парламенте.

А потому Меркель, чтобы переизбраться, должна непременно обеспечить успех блока ХДС/ХСС на парламентских выборах. Между тем выборы в ряд ландтагов весной прошлого года показали: список ХДС/ХСС наберет в ходе предстоящих в сентябре выборах в бундестаг едва ли 30% голосов избирателей. Популярность христианских демократов в Германии продолжает неуклонно падать, особенно на фоне провала политики Меркель в отношении иммигрантов и пугающего роста террористической угрозы в Европе.

При нынешнем раскладе сил ни одна партия в Германии не может править в одиночку. В 2013 году христианским демократам удалось сколотить в Федеральном собрании Германии правящую коалицию, заключив союз с главным своим конкурентом — СДПГ. Партия Меркель вынуждена была пойти на это в связи с неудачей на выборах своего традиционного союзника — партии свободных демократов, не преодолевшей пятипроцентный барьер.

Но и в этом году СвДП, скорее всего, вновь не попадет в бундестаг, в результате из потенциальных союзников у ХДС/ХСС останутся только "зеленые". Но союз с ними маловероятен, да и не обеспечит блоку ХДС/ХСС парламентского большинства. Еще менее вероятен альянс Меркель с радикальными правыми — партией "Альтернатива для Германии" (АдГ), поскольку она обрела популярность именно на острой критике ее политики.

А потому соперники партии нынешнего канцлера - социал-демократы в союзе с "зелеными" и левыми вполне могут получить возможность сформировать новое парламентское большинство (без христианских демократов) и тогда избрать своего собственного канцлера, а вовсе не Меркель.

Сегодня СМИ неожиданно заговорили о Йенсе Шпане — заместителе министра финансов Германии от ХДС, который вдруг «выпрыгнул» в сферу их внимания буквально, как черт из табакерки, подобно тому, как это произошло недавно во Франции с Эммануэлем Макроном.

При этом Шпан весьма схож с Макроном. Он тоже молод, ему всего 37 лет, плоть от плоти финансово-экономического блока правительства. К тому же он – гей, что сегодня в толерантной Европе, зараженной вирусом глобализма, - дополнительное преимущество. Это для него такой же плюс, как для Макрона его жена, вдвое старше мужа.

В ФРГ Шпана называют «буркафобом», потому что он выступает за запрет на ношение паранджи и никаба. Политик также требует ужесточить контроль над мигрантами. Что тоже может дать ему сейчас дополнительные преимущества. Как и Макрон, Шпан - блестящий оратор и ловкий полемист, постоянно участвующий во многих телевизионных ток-шоу. Неслучайно, рупор транснациональных банкиров английская газета «Гардиан» еще в августе 2016 года вдруг стала писать о возможности его кандидатуры на пост канцлера ФРГ.

Если Макрона называли «ставленником Ротшильдов», то и Шпан – такой же ставленник могущественных финансовых элит.

Конечно, если бы канцлер выбирался так же, как президент Франции, шансы Шпана победить были бы ничтожны. Но в ФРГ главу государства выбирают депутаты, а не избиратели, и выдвигает партийная верхушка. Тут все решают закулисные интриги и деньги, а у тех, кто сейчас начинает лоббировать «немецкого Макрона» они есть в избытке.

Поэтому вовсе не исключено, что та же Меркель, если почувствует, что закулисная мировая финансовая элита окончательно сделала ставку на Шпана (воодушевленная успешной для нее операцией с Макроном), то вполне может отойти в сторону от борьбы, как это сделал во Франции Франсуа Олланд.

Разумеется, Йенс Шпан — не единственный кандидат в канцлеры от правящей партии. Есть и другие претенденты на это важнейшую должность: лидер ХСС, евроскептик и премьер-министр Баварии Хорст Зеехофер, министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен, заместитель премьер-министра Баварии Ильзе Айгнер и даже заместитель Ангелы Меркель по партии 44-летняя Юлия Клёкнер, которая тоже пришла в большую политику из транснационального бизнеса.

Но вот если правящую коалицию сформирует СДПГ совместно с левыми, "зелеными" и, возможно, с АдГ, то новым канцлером Германии может стать, скорее всего, социал-демократ.

Например, Зигмар Габриэль, имеющий опыт работы вице-канцлером Германии. Или же, что более вероятно, нынешний лидер СДПГ Мартин Шульц, который в конце прошлого года отказался переизбираться на пост главы Европарламента для того, чтобы "сосредоточиться на работе в Социал-демократической партии Германии", а другими словами, чтобы выставить свою кандидатуру на пост канцлера ФРГ.

Есть у социал-демократов и другие кандидаты, например министр труда и общественных дел Германии Андреа Налес или министр по делам семьи, пенсионеров, женщин и молодежи ФРГ Мануэла Швезиг. Упоминают также и имя действующего президента ФРГ социал-демократа Франк-Вальтера Штайнмайера.

Любопытно, что на нынешние выборы в Германии реально может оказать влияние… «российский фактор». Но не «путинская пропаганда», конечно, и не «русские хакеры», а проживающие в ФРГ выходцы из бывшего СССР, имеющие в Германии право голоса. Об этом пишет газета «Франкфуртер Альгемайне», которая предсказывает, что они могут на этот раз проголосовать за оппозиционную Меркель партию "Альтернативу для Германии" (АдГ)". «Это будет самая крупная группа переселенцев, обладающих избирательным правом, и их голоса отразятся на результатах выборов", - отмечает газета.

Так, по оценкам Федерального центра политического образования (BPB), бывшие граждане Советского Союза и их дети, рожденные уже в Германии, составляют минимум 3% от общего числа избирателей в Германии.

На выборах в ландтаги в Берлине, федеральных землях Северный Рейн-Вестфалия и Баден-Вюртемберг АдГ получила рекордные результаты - порой более 40% - в тех районах, где проживают бывшие советские граждане. "Конечно, сейчас никто не может спрогнозировать, сколько голосов АдГ получит на выборах в Бундестаг. Но их будет немало, так как на сегодняшний день АдГ является единственной партией, которая проявляет интерес к этой категории граждан", - констатирует «Франкфуртер Альгемайне».

Ранее переселенцы из СССР долгое время голосовали по большей части за "Христианско-демократический союз" (ХДС) из консервативных соображений, а также потому, что они были благодарны правительству канцлера Гельмута Коля за их так называемое «возвращение в Германию». Но сейчас правительство Коля стало историей, а партия уже не настолько консервативна. ХДС практически отказался от русскоязычных избирателей, добавляет издание.

Тем временем, судя по всему, Ангела Меркель не собирается складывать руки. На днях она выступила в Мюнхене с неожиданным заявлением о том, что руководство США более не разделяет западные общеевропейские ценности, и потому Европа должна взять более самостоятельный политический курс. «Времена, когда мы могли полагаться на другие государства, по большому счету, закончены. Я ощутила это в последние несколько дней. Мы, европейцы, должны взять свою судьбу в наши собственные руки», — сказала Меркель.

Но поможет ли это заявление о независимом курсе укрепить ее позиции в битве за пост канцлера? Или, наоборот, вызов, брошенный ей Вашингтону, вернется назад бумерангом? Это мы скоро увидим, до выборов в Германии осталось совсем немного времени.