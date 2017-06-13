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Завтрак с 24-летней замглавы МВД Украины выставили на аукцион‍

15:43 13.06.2017
Фото с сайта styleinsider.com.ua
Фото с сайта styleinsider.com.ua
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Завтрак с заместителем МВД Украины по евроинтеграции, 24-летней Анастасией Деевой, выставили на благотворительные торги на электронной площадке госзакупок ProZorro с начальной ценой в 100 грн, то есть $3,8. Ставки предлагается делать до 28 июня.

В сообщении, которое опубликовано на странице проекта в Facebook, говорится, что это благотворительный аукцион. «Средства, полученные за этот лот, пойдут на покупку аппаратов искусственной вентиляции легких в детскую клинику Института нейрохирургии», — уточняется в сообщении.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков назначил Анастасию Дееву своим заместителем 10 ноября 2016 года. По словам Авакова, его новый зам прошла специальную проверку и ряд собеседований. В «ряде функций» в системе МВД 24-летний или 30-летний «выигрывает у опытного 50-летнего вроде меня», подчеркнул Аваков.

Глава украинского МВД рассказал, что Деева может «оптимально сопровождать текущие проекты, координировать проектный офис под стратегическим руководством министра, осуществлять коммуникацию с иностранными партнерами», отметив ее владение языками, «высокую работоспособность и коммуникабельность».

Темы: Украина, Ситуация на Украине
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Комментарии читателей
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13.06.2017, 20:49
Гость: Кто девушку

ужинает, тот ее и танцует.
13.06.2017, 20:48
Гость: Гость

А просто денег для клиники собрать - уже невозможно? Обязательно надо бабу на торги выставить, чтобы доброе дело организовать? Совсем украинцы свихнулись, проституция - как национальная идея. Без этой "смазки" (хоть символической) ничего не работает.
13.06.2017, 20:41
Гость: да-да

"осуществлять коммуникацию с иностранными партнерами»"- если с африканцами , турками, то ,может и в жилу.. авакян разве не знает что, с европой это может по хорошему делать только настоящий трансгендер ..(или?)
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