Завтрак с 24-летней замглавы МВД Украины выставили на аукцион‍

Завтрак с заместителем МВД Украины по евроинтеграции, 24-летней Анастасией Деевой, выставили на благотворительные торги на электронной площадке госзакупок ProZorro с начальной ценой в 100 грн, то есть $3,8. Ставки предлагается делать до 28 июня.

В сообщении, которое опубликовано на странице проекта в Facebook, говорится, что это благотворительный аукцион. «Средства, полученные за этот лот, пойдут на покупку аппаратов искусственной вентиляции легких в детскую клинику Института нейрохирургии», — уточняется в сообщении.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков назначил Анастасию Дееву своим заместителем 10 ноября 2016 года. По словам Авакова, его новый зам прошла специальную проверку и ряд собеседований. В «ряде функций» в системе МВД 24-летний или 30-летний «выигрывает у опытного 50-летнего вроде меня», подчеркнул Аваков.

Глава украинского МВД рассказал, что Деева может «оптимально сопровождать текущие проекты, координировать проектный офис под стратегическим руководством министра, осуществлять коммуникацию с иностранными партнерами», отметив ее владение языками, «высокую работоспособность и коммуникабельность».