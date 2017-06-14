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Улучшить отношения с Россией США просят «все без исключения»

10:39 14.06.2017
Фото с сайта inosmi.ru
Фото с сайта inosmi.ru
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Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил на слушаниях в сенате 13 июня, что все «без исключения» союзники США просят его заняться улучшением отношений с Россией. Об этом сообщает "Российская газета".

По его словам, улучшение ситуации является американским подходом — подходом администрации президента Дональда Трампа. Союзники и партнеры «большие и маленькие» просят США заняться отношениями с Россией, улучшить их.

Это говорят «союзники, партнеры, большие и маленькие, и это без исключений… в Европе, на Ближнем Востоке, в Юго-восточной Азии, уточнил Тиллерсон. По мнению союзников США, ухудшение этих отношений, безусловно, ухудшит их ситуацию.

«Люди меня умоляют, чтобы я взаимодействовал (с Россией) и пытался улучшить нынешнюю ситуацию», — сказал руководитель внешнеполитического ведомства США.

При этом Тиллерсон отметил, что власти США хотят начать использовать «более изощренные подходы» к пропагандистскому воздействию на население России, в том числе через применение социальных сетей, теле‑ и радиовещание.

Что касается санкций, глава Госдепа подчеркнул, что администрация Белого дома не поддерживает существующий и согласованный в Сенате Конгресса США законопроект, согласно которому, предусмотрено ужесточение режима односторонних американских санкций в отношении России.

Темы: США, Отношения России и США
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Комментарии читателей
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14.06.2017, 21:26
Гость: ???

насколько я знаю =Смерш= во время войны стоял сзади бойцов и если они не шли в атаку или, не дай Бог, отступали , вот тут =Смерш= и приступал к работе, банально стрелял по своим.
Вот за это и давали медали и ордена.
14.06.2017, 20:31
Гость: отребье человечества не пройдет!

Не переживай, эта вертухайщина скоро сама себя будет жрать.Но видать и нам работа найдется жарить свинцом просачивающихся вертухайчиков.
14.06.2017, 19:34
Гость: почЕтаешь ещё не это

Русский никогда не напишет?Посмотришь какие шедевры пишут в России на рекламах типа "жЫвое разлЕвное пеНое блаженство.Все по 49 руб" и восхищаешься творческому потенциалу всех русских в познании русского языка.Правда у вас и на это есть домашняя заготовка,мол это не русские писали.Спрашивается,а где тогда русские ?Неужели и от пива отказались и ходят мимо грубейших ошибок русского языка?
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