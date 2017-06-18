В результате лесных пожаров в Португалии погибли более 60 человек

Лесные пожары в Португалии стали причиной гибели более 60 человек. Об этом сообщает издание Publico со ссылкой на госсекретаря по внутренним делам Хорхе Гомеса.

Причиной пожаров в округе Лейрия стала летняя жара. От огня пострадали несколько населенных пунктов, масштабы разрушений все еще уточняются.

Президент Португалии Марселу Ребелу ди Соза объявил в стране траур, который продлится до 21 июня.

В связи с жаркой погодой в округах Браганса, Лиссабон, Сантарно и Сетубал установлен красный уровень тревоги. Для остальных уровней действует оранжевый уровень.

Аналогичная ситуация наблюдалась в стране летом прошлого года. Тогда португальские власти обращались за помощью к российским спасателям.

