В Барселоне прошла акция в память о жертвах теракта

В испанской Барселоне несколько тысяч человек устроили акцию в память о погибших в результате теракта.

Собравшиеся почтили память жертв минутой молчания на площади Пласа-де-Каталунья в центре города. Затем они прошли по улице Рамбла, на которой произошла трагедия, передает ТАСС. Участники шествия, в числе которых были представители властей Каталонии, скандировали: «Я не боюсь!»

Теракт в Барселоне произошел 17 августа. Его жертвами, согласно последним данным, стали 14 человек. Число пострадавших возросло до 130. Из них 16 человек находятся в критическом состоянии. Ответственность за теракт взяла на себя запрещенная в России группировка «Исламское государство».

