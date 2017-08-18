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В Барселоне прошла акция в память о жертвах теракта

20:45 18.08.2017
Стоп-кадр с видео в YouTube
Стоп-кадр с видео в YouTube
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В испанской Барселоне несколько тысяч человек устроили акцию в память о погибших в результате теракта.

Собравшиеся почтили память жертв минутой молчания на площади Пласа-де-Каталунья в центре города. Затем они прошли по улице Рамбла, на которой произошла трагедия, передает ТАСС. Участники шествия, в числе которых были представители властей Каталонии, скандировали: «Я не боюсь!»

Теракт в Барселоне произошел 17 августа. Его жертвами, согласно последним данным, стали 14 человек. Число пострадавших возросло до 130. Из них 16 человек находятся в критическом состоянии. Ответственность за теракт взяла на себя запрещенная в России группировка «Исламское государство».
 

Темы: Испания, Происшествия в мире, Борьба с терроризмом в мире, Общественно-политическая жизнь за рубежом
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Комментарии читателей
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19.08.2017, 00:07
Гость: алекс л

через неделю лечу в Симферополь к брату п/полковнику всу!(в отставке)
или застрелиться? так подумал-лучше не надо!
19.08.2017, 00:02
Гость: алекс л

тысячь! извиняюсь, пусть бундес ...поправит!
18.08.2017, 23:50
Гость: алекс л

гвоздю! на кичу рыжую!!! ну да из германии! на колымуЁ!
Все комментарии (7)
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