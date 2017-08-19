Сотрудники СБУ обвинили спортсменку Дарью Мастикашеву в госизмене и пытали в подвале

Ее обвиняют в работе на российские спецслужбы

На Украине задержана трёхкратная чемпионка по тхэквондо — Дарья Мастикашева. СБУ обвиняет её в работе на российские спецслужбы и подготовке провокации против Киева. Мастикашеву не только обвинили в сепаратизме, но и сильно избили при задержании. Её гражданский муж Сергей Соколов связывает всё произошедшее со своей работой. Он руководит информационным центром, который расследует сотрудничество СБУ и Днепропетровской преступной группировки по засылке диверсантов в Россию.

Стоп-кадр видео с сайта vesti.ru

В девяностые Сергей Соколов возглавлял службу безопасности Бориса Березовского, сталкивался с разными ситуациями. Однако даже тогда трогать жен и детей считалось не по-мужски.

Сейчас Сергей является экспертом центра "Аналитика и безопасность", который неоднократно разоблачал украинские власти.

Его гражданская жена Дарья к его деятельности не имела никакого отношения. Она возглавляет российскую общественную организацию содействия детскому и юношескому спорту. Последние несколько лет живет в Москве, однако является гражданкой Украины. Она поехала в Днепропетровск, чтобы навестить маму, и однажды вечером не вернулась домой.

"Потом позвонили знакомые и сказали, что Дашу схватили люди в масках. Ее избили, затолкали в машину и увезли. Кричали, что они – сотрудники СБУ", – рассказывает Сергей Соколов.

"В это время мне неоднократно поступали предложения решить все за деньги или заткнуться. То есть мне предложили прекратить писать о Днепропетровском ОПГ. Потому что я поднимал вопрос о подготовке диверсантов и торговле наркотиками, о детской порнографии", — добавил Соколов.

После этого на брифинге главы СБУ появилось видео с признательными показаниями Дарьи, где она говорит, что якобы искала сотрудников АТО, которые за деньги согласились бы поучаствовать в инсценировке диверсии в России.

Почему лицо девушки закрыто, украинские журналисты даже не поинтересовались.

"По какой причине закрыли лицо? Да потому что там было просто месиво. Видно было, что у нее забинтованы руки, потому что наручники затягивают до такой степени, что они немеют. Она четыре раза падала в обморок", – говорит Сергей Соколов.

Только на третий день к ней пустили адвоката. Через него Дарья передала заявление, написанное ее рукой, где говорится о пытках в подвале заброшенного дома. Ее душили неизвестные в масках, надев на голову пакет. Раздели догола. Все это – для того, чтобы она сказала на камеру предложенный ей текст.

"Они начали водить по мне шприцем с какой-то темной жидкостью. Угрожали расправой с моими близкими – ребёнком и мамой. Потом опять надели пакет и начали душить до отключки. Когда они опять привели меня в чувство, я согласилась сказать, что им нужно. Они одели меня и привели в другое здание, где стояла камера на табуретке, и повторили со мной текст несколько раз", – рассказывает Дарья Мастикашева.

В квартире мамы Дарьи сотрудники СБУ ночью провели обыск, ничего противозаконного там не нашли. Только забрали все деньги.

"Мы не чувствуем себя в безопасности. Они отняли у меня все деньги", – говорит мама Дарьи Ирина Скап.

Адвокат Дарьи говорит, что установить личности людей в масках, которые пытали Дарью, будет сложно. Однако сама Дарья узнала, по крайней мере, двоих сотрудников Днепропетровского СБУ, которые ее избивали.

Последние месяцы Сергей Соколов проводил расследование о совместной деятельности Днепропетровской ОПГ и СБУ по созданию нелегальных баз, где готовятся диверсанты для заброски в Россию, а также об обстоятельствах убийства в Киеве бывшего депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова.

"Эта группировка держит максимум криминальных трафиков: и проституция, и наркотики, и продажа людей. И результаты этих расследований не раз оглашались нашим экспертом Соколовым", – говорит руководитель федерального центра "Аналитика и безопасность" Руслан Мильченко.

"Когда СБУ оценило угрозу, которая исходила с нашей стороны в лице СМИ, они решили отомстить. Хотя сначала пытались договориться с нами через украинских товарищей. А потом решили ударить по слабому звену", – рассказывает Мильченко.

Дарье Мастикашевой предъявлено обвинение по статье "Госизмена". Она будет этапирована в СИЗО, откуда, если в дело не вмешаются авторитетные правозащитные организации, она может не вернуться живой, опасаются ее родные.