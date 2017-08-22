ООН сообщила о перехвате двух поставок из КНДР в Сирию‍

ООН сообщила о перехвате двух грузовых отправлений для Центра научных исследований и разработок Сирии (SSRC) из Северной Кореи. Об этом сообщает Reuters. Согласно докладу по нарушению санкций в отношении КНДР ООН, перехват производился дважды за последние шесть месяцев.

В докладе, который был подготовлен независимыми экспертами ООН и представлен в СБ ООН, не уточняется, когда и где произошел перехват, а также не раскрывается содержимое поставок.

"Комиссия расследует сообщения о сотрудничестве между КНДР и Сирией в области запрещенного химического (оружия), баллистических ракет и обычных видов вооружения", — говорится в документе.

Ранее США пригрозили Сирии жесткими мерами из-за применения химатаки в Восточной Гуте в 2013 году. Уничтожение оружия контролировали специалисты из России и США. Президент Сирии Башар Асад заявил, что все химоружие уничтожено в начале 2016 года.