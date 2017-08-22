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ООН сообщила о перехвате двух поставок из КНДР в Сирию‍

08:24 22.08.2017
Фото с сайта wikimedia.org
Фото с сайта wikimedia.org
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ООН сообщила о перехвате двух грузовых отправлений для Центра научных исследований и разработок Сирии (SSRC) из Северной Кореи. Об этом сообщает Reuters. Согласно докладу по нарушению санкций в отношении КНДР ООН, перехват производился дважды за последние шесть месяцев.

В докладе, который был подготовлен независимыми экспертами ООН и представлен в СБ ООН, не уточняется, когда и где произошел перехват, а также не раскрывается содержимое поставок.

"Комиссия расследует сообщения о сотрудничестве между КНДР и Сирией в области запрещенного химического (оружия), баллистических ракет и обычных видов вооружения", — говорится в документе.

Ранее США пригрозили Сирии жесткими мерами из-за применения химатаки в Восточной Гуте в 2013 году. Уничтожение оружия контролировали специалисты из России и США. Президент Сирии Башар Асад заявил, что все химоружие уничтожено в начале 2016 года.

Темы: Северная Корея, Сирия, Организация объединенных наций (ООН)
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Комментарии читателей
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22.08.2017, 14:06
Гость: Россия уже вполне подошла к тому,

чтобы никому ничего не объяснять, а делать то, что считает нужным.
22.08.2017, 14:04
Гость: Зачем Сирии этим заниматься?

Россия при необходимости поставит своё тактическое оружие на своей базе в Сирии.
22.08.2017, 12:50
Гость: Засранц но кавалергард

Асад сотрудничает с самыми одиозными режимами в мире
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Да успокойся ты, пока Сирия и КНДР ВАШИМИ ОДИЗНЫМИ УСИЛИЯМИ НА ЛАДАН ДЫШАТ, УЖ КАКОЕ ТУТ ОРУЖИЕ МАКАРОНЫ НАВЕРНО.Но не дай Бог всплывет, а интернет это позволяет, кто действительно финансирует и финансировал исламский фундаментализм начиная с Ладена. Одиозность явно сместится в сторону " миролюбивых " , "толерантных" и "соросных".
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