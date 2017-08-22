У посольства США в Москве выстроилась очередь за визами

У посольства США в Москве выстроилась большая очередь из желающих получить американскую визу. После проверки документов, в том числе вызова в посольство, соискателей пропускают внутрь здания, сообщает РИА Новости. 22 августа — последний день, когда американское посольство будет выдавать визы перед перерывом до 1 сентября.

Люди в очереди надеются, что успеют получить визу до объявленного посольством перерыва. "У меня через неделю поездка к друзьям во Флориду, уже есть билеты, потому что они нужны для получения визы. Сегодня назначили собеседование, я рассчитывал через пару дней получить визу. Теперь не знаю, удастся ли мне это сделать. Возможно, придется менять билеты", — сообщил один из них.

Со среды будет приостановлена процедура выдачи американских неиммиграционных виз по всей России. Это решение принято Вашингтоном в связи с ограничением численности сотрудников дипломатической миссии США в РФ. При этом российская сторона предписала сократить дипмиссии США в РФ на 755 человек - до 455 человек, чтобы приравнять количество служащих посольства США в России к числу работающих в дипмиссии РФ в Соединенных Штатах.

Ранее первый зампред комитета Совфеда России по международным делам Владимир Джабаров заявил, что США рассчитывают на очередь за визами в Москве. «Понятно, что какие-то ограничения появятся и для того, чтобы получить визу, понадобится ехать в Москву, отстаивать очередь. Но на это и рассчитана ответная мера, чтобы российские граждане испытали чувство недовольства. Но, думаю, вариант этот не сработает», — заявил Джабаров.