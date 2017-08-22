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У посольства США в Москве выстроилась очередь за визами

10:46 22.08.2017
Посольство США © KM.RU, Алексей Белкин
Посольство США © KM.RU, Алексей Белкин
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У посольства США в Москве выстроилась большая очередь из желающих получить американскую визу. После проверки документов, в том числе вызова в посольство, соискателей пропускают внутрь здания, сообщает РИА Новости. 22 августа — последний день, когда американское посольство будет выдавать визы перед перерывом до 1 сентября.

Люди в очереди надеются, что успеют получить визу до объявленного посольством перерыва. "У меня через неделю поездка к друзьям во Флориду, уже есть билеты, потому что они нужны для получения визы. Сегодня назначили собеседование, я рассчитывал через пару дней получить визу. Теперь не знаю, удастся ли мне это сделать. Возможно, придется менять билеты", — сообщил один из них.

Со среды будет приостановлена процедура выдачи американских неиммиграционных виз по всей России. Это решение принято Вашингтоном в связи с ограничением численности сотрудников дипломатической миссии США в РФ. При этом российская сторона предписала сократить дипмиссии США в РФ на 755 человек - до 455 человек, чтобы приравнять количество служащих посольства США в России к числу работающих в дипмиссии РФ в Соединенных Штатах.

Ранее первый зампред комитета Совфеда России по международным делам Владимир Джабаров заявил, что США рассчитывают на очередь за визами в Москве. «Понятно, что какие-то ограничения появятся и для того, чтобы получить визу, понадобится ехать в Москву, отстаивать очередь. Но на это и рассчитана ответная мера, чтобы российские граждане испытали чувство недовольства. Но, думаю, вариант этот не сработает», — заявил Джабаров.

Темы: США, Отношения России и США, Новости туризма и туристической отрасли
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Комментарии читателей
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22.08.2017, 14:59
Фдуч

Документ о принадлежности к "высшему слою" предъявите, пожалуйста. Что Вы действительно святым духом питаетесь, а в туалет вообще не ходите, типа нечем. А вот ели ходите в туалет, то Вы обыкновенный засранец с опухшим самомнением.
Америка страна вообще не интересная, история нулевая, из красивой природы разве что Ниагарский водопад посмотреть можно, в плане делового партнерства - не надежная.
22.08.2017, 14:52
Нет там никакой очереди вообще.

Трепня.
Торчали телевизионщики у входа, штук 6-7, вот и вся очередь.
Видимо, кто-то спутал американское посольство с рядом расположенным зоопарком - там действительно очереди.
22.08.2017, 14:40
Конвой

гуманитарный уже на подходе. Держитесь, любимые едросы. Ваш подвиг стояния у врат врага будет воспет в веках. Всем стоящим по званию героя России!
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