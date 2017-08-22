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Пятая часть жителей Украины выступают за союз с Россией и Белоруссией

14:04 22.08.2017
Pixabay.com
Pixabay.com
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Каждый пятый украинец позитивно относится к идее присоединения Украины к союзу с Россией и Белоруссией, сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты исследования, проведенного украинским фондом «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива.

За союз с Россией и Белоруссией высказалось в общей сложности 20 процентов респондентов. Отмечается, что в 2013 году эту идею поддерживало 49 процентов населения Украины.

При этом против данного союза выступают 62 процента украинцев. По данным исследования, этот показатель характерен для всех регионов страны.

Согласно результатам опроса, 3,7 процента жителей Украины хотели бы выехать на проживание в Россию, 2,1 процент — в другие страны бывшего СССР, 12,9% - за пределы бывшего СССР и 50,7% респондентов не изъявили желания менять страну проживания.

Всего в опросе приняли участие 1,8 тысячи жителей Украины. Отмечается, что в Луганской и Донецкой областях опросы проводились только на подконтрольной Киеву территориях.

Темы: Украина, Отношения России и Украины, Ситуация на Украине
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Комментарии читателей
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22.08.2017, 21:57
Гость: нв

Россия никому ничего не должна.
22.08.2017, 20:47
Гость: Роман

А что значит опять повернетесь и рыдать?
Когда такое было ранее?
22.08.2017, 20:06
Гость: хахол

пришло время собирать урожай укропа
То есть под игом киевских захвачиков осталось 1.5 населения которые готовы к союзу, остальные просто боятся за свою жизнь , а то было бы 95%
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