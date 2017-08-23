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Киев заставит россиян заполнять анкеты для въезда на Украину

18:30 23.08.2017
Коллаж © KM.RU
Коллаж © KM.RU
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Украинские власти в ближайшее время намерены ужесточить порядок въезда граждан России в страну. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники в Верховной раде и правительстве Украины.

Согласно постановлению, которое украинский кабмин может принять до 1 сентября, россияне смогут въехать в страну только по биометрическому паспорту. Кроме того, им нужно будет заполнить анкету на украинском или английском языках. В ней необходимо указать личные данные, место работы и профессию, цель поездки и населенные пункты, которые планируется посетить.

Ранее СНБО Украины настаивала на введение полноценного визового режима. Однако Киев отказался от этой идеи из-за опасений за граждан Украины, оставшихся в Крыму. Тем более, что Москва пообещала дать зеркальный ответ, если украинская сторона введдет визы.
 

Темы: Россия, Украина, Отношения России и Украины
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Комментарии читателей
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23.08.2017, 22:18
Гость: цель поездки и населенные пункты, которые

уже в июле заставляли заполнять, приглашением ОБЯЗАТЕЛЬНО, при чем оригинал заверенный нотариусом.
У знакомой был билет не до той станции, которую указала, она несколько мест хотела посетить. Допытывались долго куда, к кому, зачем.
23.08.2017, 22:05
Гость: Ха-ха-ха!

Как же теперь быть российским заробтчанам, стоящим в очереди на границе, побатрачить на украинских панов?
23.08.2017, 22:03
Гость: Роман

русские тебе ничего не должны
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