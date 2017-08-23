Киев заставит россиян заполнять анкеты для въезда на Украину

Украинские власти в ближайшее время намерены ужесточить порядок въезда граждан России в страну. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники в Верховной раде и правительстве Украины.

Согласно постановлению, которое украинский кабмин может принять до 1 сентября, россияне смогут въехать в страну только по биометрическому паспорту. Кроме того, им нужно будет заполнить анкету на украинском или английском языках. В ней необходимо указать личные данные, место работы и профессию, цель поездки и населенные пункты, которые планируется посетить.

Ранее СНБО Украины настаивала на введение полноценного визового режима. Однако Киев отказался от этой идеи из-за опасений за граждан Украины, оставшихся в Крыму. Тем более, что Москва пообещала дать зеркальный ответ, если украинская сторона введдет визы.

