Politico узнала о недовольстве Трампа санкциями против России

Президент США Дональд Трамп неоднократно выражал сенаторам недовольство политикой в отношении России, он лично уговаривал представителей Республиканской партии в Конгрессе не голосовать за новые антироссийские меры. Американский лидер был огорчен тем, что законопроект все-таки был принят, сообщила газета Politico со ссылкой на осведомленные источники.

Так, хозяин Белого дома пытался убедить главу комитета Сената по иностранным делам Боба Коркера в том, что законопроект с новыми антироссийским санкциями был бы плохим решением. В частности, глава государства говорил однопартийцу-республиканцу, что документ повредит его президентству.

Сообщается, что Коркер был непреклонен и лишь довел до сведения Трампа, что законопроект будет утвержден обеими палатами Конгресса. "Он (президент) был откровенно раздосадован", - цитирует Politico слова осведомленного источника.

В конце июля законопроект об ужесточении односторонних санкций в отношении России, Ирана и Северной Кореи был одобрен Конгрессом США и подписан главой государства. Его положения закрепляют направленные против Москвы меры, предпринятые администрацией предыдущего президента США Барака Обамы. Документ ограничивает полномочия Трампа как главы государства в части отмены или смягчения санкций.