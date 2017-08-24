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Politico узнала о недовольстве Трампа санкциями против России

08:42 24.08.2017
Дональд Трамп. Фото с сайта wikimedia.org
Дональд Трамп. Фото с сайта wikimedia.org
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Президент США Дональд Трамп неоднократно выражал сенаторам недовольство политикой в отношении России, он лично уговаривал представителей Республиканской партии в Конгрессе не голосовать за новые антироссийские меры. Американский лидер был огорчен тем, что законопроект все-таки был принят, сообщила газета Politico со ссылкой на осведомленные источники.

Так, хозяин Белого дома пытался убедить главу комитета Сената по иностранным делам Боба Коркера в том, что законопроект с новыми антироссийским санкциями был бы плохим решением. В частности, глава государства говорил однопартийцу-республиканцу, что документ повредит его президентству.

Сообщается, что Коркер был непреклонен и лишь довел до сведения Трампа, что законопроект будет утвержден обеими палатами Конгресса. "Он (президент) был откровенно раздосадован", - цитирует Politico слова осведомленного источника.

В конце июля законопроект об ужесточении односторонних санкций в отношении России, Ирана и Северной Кореи был одобрен Конгрессом США и подписан главой государства. Его положения закрепляют направленные против Москвы меры, предпринятые администрацией предыдущего президента США Барака Обамы. Документ ограничивает полномочия Трампа как главы государства в части отмены или смягчения санкций.

Темы: Дональд Трамп, Отношения России и США
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Комментарии читателей
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24.08.2017, 13:28
ВВВ

Пожалуйте в Россию, гражданин. Тут у нас как раз всё президент решает - проводит в жизнь решение 86% граждан России. Ура!
24.08.2017, 12:51
Трампушин парикмахер

Ничаво , мы ишо удивим конгресс русофобоф новой прической и банкенбардаму .
24.08.2017, 11:19
Бедный Трамп

Трамп ночами не спит, а все думает о России.
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