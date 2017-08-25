Главу Samsung Group приговорили к пяти годам тюрьмы

Суд в Южной Корее приговорил фактического главу Samsung Electronics Ли Джэена к пяти годам тюрьмы. Его признали виновным во взяточничестве, хищении средств и даче ложных показаний. В частности, он давал взятки представителям окружения экс-президента Южной Кореи Пак Кын Хе. Об этом сообщает Reuters.

Суд постановил, что Ли Чже Ён был причастен к даче взятки в размере 7,2 млрд вон (около $6,38 млн). Также он признан виновным в хищениям, сокрытии активов за рубежом и лжесвидетельстве.

Прокуратура настаивала на тюремном заключении сроком в 12 лет. По версии обвинения, он предложил или обещал дать взятку в 43,3 млрд вон ($38 млн), чтобы государство дало добро на слияние двух дочерних структур Samsung на нужных ему условиях. Эта сделка позволила бы Ли Чже Ёну усилить свой контроль за всей группой компаний Samsung.

10 марта экс-президент Южной Кореи была отрешена от власти в стране из-за коррупционного скандала. В настоящее время она вместе со своей подругой Чхве Сун Силь находится под следствием.