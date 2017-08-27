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Число жертв теракта в Каталонии возросло до 16

20:03 27.08.2017
Стоп-кадр с видео в YouTube
Стоп-кадр с видео в YouTube
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Продолжает расти количество жертв терактов в испанской Каталонии – в больнице скончалась 51-летняя гражданка Германии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на департамент здравоохранения автономного сообщества.

Женщина стала 16-й жертвой. В больницах остаются свыше 20 пострадавших. Состояние пятерых из них медики оценивают как критическое.

Инцидент произошел 17 августа на пешеходной улице Рамбла в Барселоне. Фургон, управляемый 22-летним марокканцем Юнесом Абуякубом, протаранил толпу пешеходов на большой скорости. На месте погибли 14 человек и еще более 130 пострадали.

Ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство» (запрещена в России). Преступная группа, в которую входил террорист, насчитывала 12 человек. Ее лидер имам Абдельбаки эс-Сати погиб при взрыве накануне теракта, когда боевики готовили бомбы. Четверо террористов арестованы, остальные уничтожены испанскими правоохранителями.
 

Темы: Испания, Происшествия в мире, Исламистские экстремисты и террористы
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