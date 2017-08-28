В Кении ввели жесткий запрет на производство пластиковых пакетов

В Кении начал действовать закон, устанавливающий ограничение на изготовление, использование и импорт пластиковых пакетов.

Нарушителям грозит лишение свободы на срок до четырех лет, а также штраф в размере 38 тысяч долларов. Закон не распространяется на компании, который производят пластиковые мешки для промышленности, сообщает Sky News.

Принять закон власти страны вынудило ухудшение экологической ситуации, связанное с чрезвычайной замусоренностью пластиковыми пакетами кенийский городов. Кроме того, пакеты становятся причиной гибели фауны в районе берегов Кении. «Если мы продолжим в том же духе, к 2050 году, у нас будет больше пластика в океане, чем рыб», — цитирует телеканал координатора программы ООН по защите окружающей среды в Кении Хабиба Эль-Хабра.

Кения – далеко не первая страна, которая на законодательном уровне ограничила использование пластиковых пакетов. Подобные запреты действуют в нескольких десятках государств.

