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В Кении ввели жесткий запрет на производство пластиковых пакетов

21:45 28.08.2017
Фото с сайта iprofesional.com
Фото с сайта iprofesional.com
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В Кении начал действовать закон, устанавливающий ограничение на изготовление, использование и импорт пластиковых пакетов.

Нарушителям грозит лишение свободы на срок до четырех лет, а также штраф в размере 38 тысяч долларов. Закон не распространяется на компании, который производят пластиковые мешки для промышленности, сообщает Sky News.

Принять закон власти страны вынудило ухудшение экологической ситуации, связанное с чрезвычайной замусоренностью пластиковыми пакетами кенийский городов. Кроме того, пакеты становятся причиной гибели фауны в районе берегов Кении. «Если мы продолжим в том же духе, к 2050 году, у нас будет больше пластика в океане, чем рыб», — цитирует телеканал координатора программы ООН по защите окружающей среды в Кении Хабиба Эль-Хабра.

Кения – далеко не первая страна, которая на законодательном уровне ограничила использование пластиковых пакетов. Подобные запреты действуют в нескольких десятках государств.
 

Темы: Африка, Кения, Экология и охрана природных богатств планеты
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