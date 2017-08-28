План Маршалла для Украины и проклятие Дикого поля

Для повторения плана Маршалла нет никаких предпосылок, «витрину капитализма» на Украине не сделают. В мире избыток товаров, и появление нового конкурента невыгодно Западу

Когда украинцы начинают рассуждать о некоем «плане Маршалла», который якобы Запад разрабатывает для возрождения Украины, почему-то вспоминается пропагандистская кампания, предшествующая Евромайдану. Тогда со всех «гучномовцев» украинцам втиралась в уши мысль о процветающей Европе. Но любой здравомыслящий человек должен был задать себе простой вопрос: а какое отношение высокий уровень жизни в Европе имеет к Украине? Что следует из того, что немцы получают 2000 евро? Для украинцев ничего не следует. И сегодня это уже очевидно даже «кастрюлеголовым».

С «планом Маршала» похожая история. Начнём с того, что абсолютное большинство украинцев знает о нём лишь только то, что после войны американцы по доброте душевной восстановили Европу из руин. В результате государства Западной Европы начали процветать, превратившись в потребительский рай. Украинцы теперь об этом рае долгие годы мечтают. Поэтому, по их мнению, Западу следует поддержать Украину для этого же.

План коварный: незалежная, превратившись в потребительский рай, становится примером для россиян, они, насмотревшись на неё, рушат «тоталитарный путинский режим», а потом расчленяют Россию, как когда-то это было проделано с СССР, и силы АТО торжественно въезжают в Москву под звон колоколов.

Украинцы как всегда проводят исторические параллели так, как им хочется. В данном случае они рассматривают только геополитические предпосылки реализации «плана Маршалла». Действительно, после победы Советского Союза над европейским нацизмом Вашингтону требовалось не допустить роста просоветских и прокоммунистических настроений в мире. Если бы этот процесс не удалось остановить, то вся Европа могла попасть в зону влияния СССР. Однако, кроме геополитических мотивов «плана Маршалла», у Соединённых Штатов были экономические причины, о чём украинцам не говорят.

Америка была единственным участником антигитлеровской коалиции, который вышел из войны с многократно усилившейся экономикой. Благодаря войне США производили очень много продукции, которую надо было куда-то продать. И их основным рынком сбыта стала Европа. Таким образом «план Маршалла» одним выстрелом убивал двух зайцев — с одной стороны создавал у своих сателлитов «витрины капитализма», а с другой стороны обеспечивал сбыт американской продукции.

При этом необходимо отметить, что последующее процветание Запада вызвано не столько преимуществом самой капиталистической системы, сколько изначально более благоприятными условиями для экономического развития. Советский Союз вышел из войны обессиленный, обескровленный, разорённый, и ему было гораздо сложней выдерживать на равных соревнование с разжиревшими на войне США.

Нынешняя ситуация в мире разительно отличается от той, которая сложилась 70 лет назад. Сходство лишь в том, что в результате двадцатисемилетнего прозападного курса Украины она действительно оказалась разрушенной. И на данный момент по экономическим и демографическим параметрам похожа на послевоенную Европу. Во всём остальном ситуация иная.

Доминирование США осталось только в головах заражённых антироссийской паранойей украинцев. На глобальном рынке переизбыток продукции. Кто и зачем должен вкладывать капиталы в украинскую экономику? Весь мир завален продукцией из Юго-восточной Азии. Кроме того, зачем западным инвесторам конкурент в лице украинского авиапрома, судостроения или военно-промышленного комплекса? Даже продукция украинского сельского хозяйства не нужна Западу, о чём свидетельствуют ограничительные квоты, которые защищают рынок ЕС после подписания соглашения о зоне свободной торговли.

Украина могла быть интересна только России, и то с большими оговорками. За годы независимости, она не только перестала быть равноправным партнёром по научно-техническому сотрудничеству, но и превратилась в прямого конкурента для многих российских производителей. Более того, Киев зарекомендовал себя крайне ненадёжным партнёром, который использовал своё транзитное положение между РФ и ЕС, фактически занимаясь вымогательством.

Любителям мифа о развитии России исключительно за счёт нефти и газа следует вспомнить, что Украина на протяжении долгих лет имела свои «скважины» с дешёвым газом из российской трубы. Разница в том, что в РФ доходы от энергетического сектора экономики шли в государственный бюджет, а на Украине – в оффшорные компании президентов и близким к ним олигархов. После окончательного прощания Киева с «варварской Московией» эта практика прекратилась.

Украинская продукция не устраивает даже страны третьего мира. Доказательством тому служат многочисленные скандалы с поставками бронетехники в Ирак, Таиланд или Индонезию. Украина уже не в состоянии выпускать современную продукцию военного назначения. Она утратила научный, технический и производственный потенциал. Ушло поколение, которое могло что-то создавать, а материальная база безнадёжно устарела, и на её обновление попросту нет средств и смысла. К тому же, какой потенциальный покупатель в существующих реалиях будет связываться со страной, которая находится в состоянии перманентного хаоса? Продукция с высокой добавленной стоимостью нуждается в послепродажном обслуживании на десятки лет вперёд, чего не может гарантировать разваливающаяся Украина.

Дурень думкой богатеет — это поговорка, которая прекрасно иллюстрирует настроения в украинском обществе всех лет независимости. Теперь в самостийных головах родился «план Маршалла», благодаря которому украинцы мечтают присосаться к так называемому «золотому миллиарду». Им хочется жить лучше россиян, но незалежники просто не понимают, о каких суммах инвестиций должна идти речь, чтобы достичь этой цели.

В настоящий момент российский ВВП по паритету покупательской способности фактически превышает украинский в десять раз (3800 против 353 млрд долл). ВВП на душу населения в России составляет 8928 долл. против украинского 2194 долл. Чтобы ликвидировать столь огромное отставание необходимы инвестиции в сотни миллиардов долларов на протяжении десятка лет. Но, как писалось выше, для этого у потенциальных инвесторов нет никаких рациональных мотивов.

Также на масштабную модернизацию у Украины нет квалифицированных кадров. То есть, прежде чем построить заводы нового технологического уровня, нужно подготовить персонал. Это требует радикального реформирования всей системы образования. Для этого требуется время, люди и средства. Подобные проблемы в Киеве даже не озвучивают, и вся «реформа» системы образования сводится к её украинизации и переходу на самоокупаемость. Впрочем, зачем думать о столь сложных вопросах, если они не интересуют общество? У украинцев ведь все проблемы решаются как в старой доброй сказке о Старике Хоттабыче — выдернул волос из бороды и сказал трах-тибидох…

Только наивный лох может поверить в реалистичность украинского «плана Маршала». На самом деле, все разговоры о нём родились исключительно ради того, чтобы в очередной раз задурить головы нищему и разуверившемуся в итогах евромайдана населению. Граждане Украины отличаются удивительной внушаемостью, поэтому готовы верить в любую сказочную чушь.

«План Маршала» для Украины будет реализовываться за счёт украинцев и в интересах западных корпорацией. У населения тупо будут изымать денежные знаки, в том числе посредством поднятия тарифов. По завышенной цене закупать американский уголь или реэкспортный российский газ разве не разоряет Украину?

Тут вроде бы как надо подвести какую-то черту и сказать что будет с Украиной. Но в том-то и дело, что ничего не будет. Она с каждым днём превращается в Дикое поле. На этом пространстве обязательно должны носиться обезумевшие казачки, а народ бежать от упавшего на их головы самостийного счастья. Только тогда, когда население в едином порыве воскликнет «Россия приди и наведи порядок!», Россия, возможно, придёт.