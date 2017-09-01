Более 60 тысяч американцев просят признать Сороса террористом

Более 60 тысяч человек подписали петицию к президенту США Дональду Трампу с просьбой признать американского миллиардера Джорджа Сороса террористом, пишет РИА Новости.

В петиции говорится, что Сорос «умышленно и на постоянной основе» дестабилизирует и совершает «иные акты насилия» против Соединенныз Штатов и его граждан. В связи с этим правительство страны и Министерство юстиции должны объявить миллиардера и все его организации и их членов террористами и изъять все его личное имущество и активы.

На текущий момент под петицией свои подписи поставили 63 тысячи 199 человек. Для рассмотрения ее Белым домом петиция должнв набрать еще 36 тысяч 801 подпись до 19 сентября.

Деятельность Сороса вызывает неоднозначную оценку. Многие считают, что его деятельность ни что иное как финансовая спекуляция. Только на имотечном кризисе в США финансист «заработал» за 2 года около миллиарда долларов. Миллиардер активно занимается политикой, его фонды неоднократно обвинялись в организации смены власти в ряде государств. В частности, финансист не отрицает, что его деньги помогли провести «оранжевую революцию» на Украине в 2004 году и евромайдан в 2014.