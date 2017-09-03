В США оценили стоимость восстановительных работ после урагана

Штату Техас потребуется до 80 миллиардов долларов на то, чтобы ликвидировать последствия урагана «Харви». Об этом заявил его губернатор Грег Эббот.

«Если мы посмотрим на число домов и предприятий, которые затронуты «Харви», то можно прийти к выводу, что восстановительные работы обойдутся, возможно, от 150 до 180 миллиардов долларов», - цитирует его РИА «Новости» со ссылкой на телеканал Fox News.

Эббот подчеркнул, что «Харви» оказался более разрушительным, нежели ураган «Катрина» 12 лет назад. Тогда на устранение его последствий потребовалось 120 миллиардов долларов.

Согласно распоряжению президента США Дональда Трампа, практически все работы, связанные с оказанием помощи и восстановлением, будут производиться за счет федеральных властей. Кроме того, он попросил конгресс о выделении 7,8 миллиарда долларов на неотложные нужды.

По последним данным, жертвами урагана в США стали 44 человека. Десятки тысяч человек были эвакуированы из мест затопления.