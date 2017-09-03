]]> ]]>
Главная В мире Новости

В США оценили стоимость восстановительных работ после урагана

19:25 3.09.2017
Фото с сайта caribbean360.com
Фото с сайта caribbean360.com
Материалы по теме:

Штату Техас потребуется до 80 миллиардов долларов на то, чтобы ликвидировать последствия урагана «Харви». Об этом заявил его губернатор Грег Эббот.

«Если мы посмотрим на число домов и предприятий, которые затронуты «Харви», то можно прийти к выводу, что восстановительные работы обойдутся, возможно, от 150 до 180 миллиардов долларов», - цитирует его РИА «Новости» со ссылкой на телеканал Fox News.

Эббот подчеркнул, что «Харви» оказался более разрушительным, нежели ураган «Катрина» 12 лет назад. Тогда на устранение его последствий потребовалось 120 миллиардов долларов.

Согласно распоряжению президента США Дональда Трампа, практически все работы, связанные с оказанием помощи и восстановлением, будут производиться за счет федеральных властей. Кроме того, он попросил конгресс о выделении 7,8 миллиарда долларов на неотложные нужды.

 По последним данным, жертвами урагана в США стали 44 человека. Десятки тысяч человек были эвакуированы из мест затопления.

Темы: Дональд Трамп, США, Стихийные бедствия
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
03.09.2017, 21:35
Время Ч.

Уроки сделал? Да? Тогда смотри "Спокойной ночи, малыши" и в кроватку!
03.09.2017, 21:04
конгресс не будет заморачиваться

об выделении миллиардов на востановление, а конфискует российские 109 миллиардов вложенные в американские банки нашим правительством,а причину они придумают какую хошь!выдумывать они профи как за сильное бомбления умеренной оппозиции головорезов или просто невышел лицом....что думают об этом вверхах?
]]>]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2017 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.