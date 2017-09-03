КНДР заявила об успешном испытании новой водородной бомбы

Северная Корея заявила об успешном испытании водородной бомбы, сообщает «Интерфакс» с ссылкой на южнокорейское информагентство «Рёнхап».

В ночь со 2 на 3 сентября военные Южной Кореи зарегистрировали на полуострове необычную сейсмическую активность. Они предположили, что это могли быть очередные, шестые по счету, ядерные испытани КНДР, так как «искусственные подземные толчки» магнитудой 5,6 были зарегистрированы в районе полигонв Пунгери, где обычно Северная Корея проводит испытания ядерных бомб.

Ранее в КНДР заявили о создании новой водородной бомбы, которая может использоваться в качестве боеголовки для новой межконтинентальной баллистической ракеты. Бомба была представлена во время инспекции, которую провел Ким Чен Ын в Институте ядерных разработок. Отмечаетя, что мощность новой водородной бомбы можеть варьироваться от «десятков до сотен килотонн», все компоненты для ее изготовления производятся на территории страны.

«В интституте сумели разработать более совершенный вид ядерного оружия, в соответствии со стратегическими планами Трудовой партии Кореи», - цитирует «Интерфакс» северокорейское агентство ЦТАК.

Отмечается, что за последний год КНДР неоднократно проводила испытания баллистических ракет и ядерных зарядов.