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КНДР заявила об успешном испытании новой водородной бомбы

09:58 3.09.2017
Фото с сайта Pixabay.com
Фото с сайта Pixabay.com
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Северная Корея заявила об успешном испытании водородной бомбы, сообщает «Интерфакс» с ссылкой на южнокорейское информагентство «Рёнхап».

В ночь со 2 на 3 сентября военные Южной Кореи зарегистрировали на полуострове необычную сейсмическую активность. Они предположили, что это могли быть очередные, шестые по счету, ядерные испытани КНДР, так как «искусственные подземные толчки» магнитудой 5,6 были зарегистрированы в районе полигонв Пунгери, где обычно Северная Корея проводит испытания ядерных бомб.

Ранее в КНДР заявили о создании новой водородной бомбы, которая может использоваться в качестве боеголовки для новой межконтинентальной баллистической ракеты. Бомба была представлена во время инспекции, которую провел Ким Чен Ын в Институте ядерных разработок. Отмечаетя, что мощность новой водородной бомбы можеть варьироваться от «десятков до сотен килотонн», все компоненты для ее изготовления производятся на территории страны.

«В интституте сумели разработать более совершенный вид ядерного оружия, в соответствии со стратегическими планами Трудовой партии Кореи», - цитирует «Интерфакс» северокорейское агентство ЦТАК.

Отмечается, что за последний год КНДР неоднократно проводила испытания баллистических ракет и ядерных зарядов. 

Темы: Северная Корея, Ядерное оружие, Военные технологии
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Комментарии читателей
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03.09.2017, 12:55
Пьер

Режим существует потому что Китай поддерживает. Но даже китайское терпение закончилось. Молодой Ким такие дрова ломает что даже не верится что он человек не ущербный умственно. Ставлю 3:1 что до января Ким не дотянет
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