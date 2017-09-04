Москва назвала действия американских властей «государственным хулиганством»

Россия назвала происходящее в США в отношении дипломатических объектов России «государственным хулиганством». Соответствующее заявление сделал заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, пишет РИА Новости.

По его словам, Россия обязательно ответит на эти действия. «Это требует определенного осмысления. Вообще сложно в ситуации, когда сталкиваешься с хулиганами представить себе, какая должна быть реакция», - сказал он.

По словам Рябкова, действия с обысками российских объектов были возмутительными. «Американская сторона пытается делать хорошую мину при плохой игре, маневрируя словами, а не содержанием в своей политике, утверждая, что это осмотры и инспекции. Нет, это обыски», - отметил он, добавив, что представители спецслужб США и правоохранительных органов до сих пор не покинули здание генконсульства в Сан-Франциско.

«Я сконен назвать происходящее государственным хулиганством», - резюмировал Рябков.