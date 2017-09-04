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Москва назвала действия американских властей «государственным хулиганством»

15:36 4.09.2017
Фото с сайта reeana.ru
Фото с сайта reeana.ru
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Россия назвала происходящее в США в отношении дипломатических объектов России «государственным хулиганством». Соответствующее заявление сделал заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, пишет РИА Новости.

По его словам, Россия обязательно ответит на эти действия. «Это требует определенного осмысления. Вообще сложно в ситуации, когда сталкиваешься с хулиганами представить себе, какая должна быть реакция», - сказал он.

По словам Рябкова, действия с обысками российских объектов были возмутительными. «Американская сторона пытается делать хорошую мину при плохой игре, маневрируя словами, а не содержанием в своей политике, утверждая, что это осмотры и инспекции. Нет, это обыски», - отметил он, добавив, что представители спецслужб США и правоохранительных органов до сих пор не покинули здание генконсульства в Сан-Франциско.

«Я сконен назвать происходящее государственным хулиганством», - резюмировал Рябков.

Темы: Международные отношения, Международные соглашения и дипломатия, Отношения России и США
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
05.09.2017, 01:11
Гость: Гуманитарий

....и ВСЕ!!!???? Да уж!?Обещали ответить и ещё пообещаем.
04.09.2017, 21:16
Гость: Крутой

Мне становится стыдно за тех, кто в Кремле. Нет слов.
04.09.2017, 21:12
Гость: 1

США закупят рекордную партию российских ракетных двигателей.
Готовятся к разрыву отношений.
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