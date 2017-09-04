Глава СБУ обвинил российские спецслужбы в организации терактов на Украине

Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак обвинил российские спецслужбы в организации терактов на территории страны, пишет РИА Новости.

Свое заявление Грицак сделал в эфире украинского телеканала «Прямой». Глава СБУ обратился к главу ФСБ Александру Бортникову. «Я к вам обращаюсь как офицер к офицеру. Даже в суловиях войны есть правила, которые нельзя переходить сотрудникам спецслужб», - заявил Грицак.

По его словам работники российских спецслужб причастны к терактам в Одессе, Харькове и Херсоне. По мнению Грицака, Россия ищет повод для начала полномасштабной военной операции на Украине.

Ранее сообщалось, что в украинском законопроекте о реинтергации Донбасса Россия будет названа «страной-агрессором». Доказательств российского участия в конфликте предоставлено не было. Москва, в свою очередь, вновь заявила, что не причастна к внутриполитическому конфликту на Украине и событиям в Донбассе.