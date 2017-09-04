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Глава СБУ обвинил российские спецслужбы в организации терактов на Украине

10:01 4.09.2017
Фото с сайта Pixabay.com
Фото с сайта Pixabay.com
Сюжет: Противостояние на Украине

Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак обвинил российские спецслужбы в организации терактов на территории страны, пишет РИА Новости.

Свое заявление Грицак сделал в эфире украинского телеканала «Прямой». Глава СБУ обратился к главу ФСБ Александру Бортникову. «Я к вам обращаюсь как офицер к офицеру. Даже в суловиях войны есть правила, которые нельзя переходить сотрудникам спецслужб», - заявил Грицак.

По его словам работники российских спецслужб причастны к терактам в Одессе, Харькове и Херсоне. По мнению Грицака, Россия ищет повод для начала полномасштабной военной операции на Украине.

Ранее сообщалось, что в украинском законопроекте о реинтергации Донбасса Россия будет названа «страной-агрессором». Доказательств российского участия в конфликте предоставлено не было. Москва, в свою очередь, вновь заявила, что не причастна к внутриполитическому конфликту на Украине и событиям в Донбассе.

Темы: Украина, Отношения России и Украины, Противостояние на Украине
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Комментарии читателей
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04.09.2017, 13:59
с Урала

А что, были теракты на территории 404? Что-то не припомню.
04.09.2017, 13:32
Бтр

"как"-офицер" -это звучит гордо.
04.09.2017, 13:25
цирк приехал!

Во! блатняк к Российскому офицеру, как кореш к корешу!
Скоро они научаться пользоваться вилкой и носовым платком
Все комментарии (14)
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