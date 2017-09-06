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Губернатор Калифорнии надеется на урегулирование конфликта с РФ в суде

13:46 6.09.2017
Фото с сайта enisey.tv
Фото с сайта enisey.tv
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Губернатор Калифорнии Эдмунд Браун надеется на урегулирование конфликта с генконсульством России в Сан-Франциско в суде. Об этом, как сообщает "Интерфакс", глава штата заявил 6 сентября на полях Восточного экономического форума.

Браун объяснил, что подобные иски для Соединенных Штатов— распространенное явление, и, по его словам, именно таким образом разрешаются проблемы.

Кроме того, Браун выразил надежду на улучшение отношений России и США. «Факт, что в отношениях есть серьезная проблема, не означает, что мы не можем надеяться на улучшение отношений. Я понимаю, что санкции — это серьезно, но все равно остается место для налаживания торговли и взаимопонимания. И я ищу возможные пути для того, чтобы первым нащупать эти места, хотя бы для Калифорнии»,— сказал чиновник.

США закрыли генконсульство в калифорнийском Сан-Франциско и ряд консульских объектов в ответ на российские санкции в отношении диппредставительств в РФ.

Темы: США, Отношения России и США
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Комментарии читателей
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06.09.2017, 19:17
Длинный нос

Он вам предлагает не дружбу, а справедливый суд. Не захотите справедливого- тогда будет не справедливый.
06.09.2017, 19:15
Длинный нос

Слабо долбите, от такого сотрясения не будет никакого. ЛГУ не помог превратиться в человека. Жадный до безумия и нищий Кремль судится за дверные замки и протухшие гамбургеры, выдавая это за "дипломатический конфликт". Подал в суд той страны, против которой судится! Международные суды свиному Кремлю не ведомы. Вот подали бы туда иск против незаконного сокращения дип персонала- и вам бы там все дружно ответили: -"Ну так УВЕЛИЧЬТЕ его до любого потребного вам количества".
06.09.2017, 18:09
ник

надежда мрет известно какой
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